Николай Събев в социалните мрежи.
"Ние вярваме в принципа за разделението на труда. Исторически и днес, това е законът, който създава стойност за всички. Когато всеки върши работата, за която е създаден, обществото печели.
Ролята на Български пощи е да осигуряват универсалната връзка – писмата и кореспонденцията. Ролята на Еконт е да осигурява логистиката на стоките и личната грижа с висока скорост.
За да бъдем максимално полезни, избираме да правим само едно нещо и да го правим като специалисти. Затова се фокусираме изцяло в нашата експертиза – куриерските услуги, и излизаме от пазара на универсалните пощенски услуги.
В тази връзка на 20 януари 2026 г. подадохме официално заявление за прекратяване на лицензията ни за универсални пощенски услуги.
С това стартира законовият 6-месечен срок на предизвестие. През този период ние продължаваме да изпълняваме законовите си задължения като лицензиран оператор, но ви информираме своевременно за предстоящата промяна.
Промяната засяга услугите, които попадат в обхвата на универсалната поща:
• обикновени писма и малки пакети без проследяване, които се доставят в пощенска кутия
• пратки, които се таксуват и изпращат с пощенски марки
• секограми и неадресирана поща.
За тези специфични нужди ви насочваме към Български пощи. Това е тяхната историческа роля и отговорност в инфраструктурата на страната.
Ние запазваме услугите Пощенски паричен превод и Наложен платеж чрез пощенски паричен превод. Тук също подготвяме промяна, за която ще ви информираме своевременно. Тя е свързана с растящите нужди на пазара от високоскоростни и сигурни плащания – посока, за която ние се подготвяме отдавна. А за бързи и лесни плащания – ecoints ви дава тази свобода.
За вашите документи и пратки можете да разчитате на куриерските ни услуги. При тях запазваме всичко, което е наша сила:
• гарантирано проследяване и наблюдение от приемането до връчването
• връчване лично на получателя или на упълномощено лице
• опции за избор на точна дата и час на доставка
• възможност за промяна на адреса или получателя в движение.
Това разделение на отговорностите ни дава свободата да ви обслужваме по-добре в това, в което сме специалисти", уточнява Събев.
