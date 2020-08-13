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|Åêñêëóçèâíî: Áúëãàðèÿ ñå ãîòâè çà âðúùàíå íà ÊÏÏ-òàòà â îáëàñòíèòå ãðàäîâå!
Äàòàòà íå å ñëó÷àéíî èçáðàíà, òúé êàòî çàðàäè ïðàçíè÷íèÿ âòîðíèê 22 ñåïòåìâðè ìíîãî ðàáîòåùè ùå ñè ïóñíàò ïî÷èâåí äåí çà ïîíåäåëíèê è ùå ñè íàïðàâÿò ÷åòèðèäíåâíà ìèíèâàêàíöèÿ.
Ïî èíôîðìàöèÿ íà Plovdiv24.bg çà íîâèòå ÊÏÏ-òà ñïåöèàëíî ñà ïîðú÷àíè íîâè ïðåãðàäíè ñúîðúæåíèÿ. Çà ðàçëèêà îò ïðåäèøíèÿ ïúò îáà÷å, êîãàòî ìåæäó 21 ìàðò è 6 ìàé áåøå îãðàíè÷åíî äâèæåíèåòî, íî ñàìî ñ ïúòíè êîíóñè è æèâè ïîëèöåéñêè ñèëè, ñåãà íà âõîäíî-èçõîäíèòå àðòåðèè íà ãîëåìèòå ãðàäîâå ùå áúäàò ìîíòèðàíè áàðèåðè.
Èçðàáîòâàíåòî íà ïðåãðàäèòå å ïîâåðåíî íà ÷óæäåñòðàííà ôèðìà è ïîðú÷êàòà çà âñè÷êè 200 ïðîïóñêàòåëíè ïóíêòà å ïðèêëþ÷åíà. Áàðèåðèòå ñå ñúõðàíÿâàò â ñêëàäîâå è ùå îñòàíàò òàì äî ïîñëåäíèÿ ìîìåíò ïðåäè ìîíòèðàíåòî.
Ïàðàëåëíî ñ òîâà å îðãàíèçèðàíà è äîñòàâêà íà æèëèùíè êîíòåéíåðè. Òå ïúê ùå ñå ïîñòàâÿò äî áàðèåðèòå è ùå ñå èçïîëçâàò îò ïîëèöàèòå òàì çà áèòîâè íóæäè - ìÿñòî çà ïðåîáëè÷àíå, êðàòêè ïî÷èâêè, ïîëçâàíå íà òîàëåòíà.
Èíôîðìàöèÿòà çà âðúùàíåòî íà áåçïðåöåäåíòíèòå ìåðêè âå÷å ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñðåä îáùåñòâåíîñòòà. Plovdiv24.bg ïîòúðñè îôèöèàëåí êîìåíòàð îò èíñòèòóöèè, èìàùè îòíîøåíèå êúì îïàçâàíå æèâîòà è çäðàâåòî íà õîðàòà â óñëîâèÿòà íà ïàíäåìèÿ. Îôèöèàëíèòå ñëóæáè çàñåãà çàïàçâàò ëåäåíî ìúë÷àíèå.
Äèðåêòîðúò íà Îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ ñòàðøè êîìèñàð Éîðäàí Ðîãà÷åâ çàÿâè: "Êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò íèå îôèöèàëåí äîêóìåíò èëè óñòíî ðàçïîðåæäàíå íå ñìå ïîëó÷èëè. Àêî èìà íåùî, ùå áúäå îôèöèàëíî, íÿìà äà å ñêðèòî".
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Îùå åäèí çàãóáè áèòêàòà ñ êîðîíàâèðóñà âúâ Âàðíà
18:04 / 11.08.2020
Âàðíåíöè ìàñîâî ðîïòàÿò ñðåùó áëîêèðàíåòî íà ãðàäà îò ïðîòåñòèðàùèòå
09:50 / 12.08.2020
Íÿìà ëè êðàé? Îò öÿëà Áúëãàðèÿ íàé-ìíîãî íîâîçàðàçåíè âúâ Âàðíà!
07:54 / 13.08.2020
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