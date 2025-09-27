ЗАРЕЖДАНЕ...
Експеримент: Познават ли бабите и дядовците в Чипровци еврото сред другите валути
В Чипровци се оказа, че най-добри познавачи на еврото са… тъкачките на килими. А екип на NOVA си направи експертимент с тях. Предостави им банкноти на различни държави, като им постави задача - да открият еврото в тях.
След минута внимателно вглеждане пенсионерите започнаха да се ориентират. Но не липсваха и притеснения - главно, когато в сила ще са и двете валути. С разпознаването на монетите от различните държави и да открият евро центовете се оказа като да намерят игла в купа сено.
По време на срещата в Чипровци експертите от НОИ обясниха, че пенсиите ще се превалутират автоматично.
"Не е необходимо в тази връзка, когато е направено превалутирането, да подават някакви заявления, както в НОИ за техните пенсии и обезщетения, така и в банките“, обясни Станислав Стоев.
Особен акцент бе поставен върху опасността от измами.
"Който тръгне да ви казва, дайте да ви обменя лева в евро на улицата, това означава, че е опит за измама, тъй като най-вероятно са фалшиви евро“, добави той.
Местните хора са притеснени, че не познават евробанкнотите и монетите, но и изразяват надежда, че ще се научат да ги познават и ще свикнат.
