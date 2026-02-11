Експерт: Ако видим в едно разрешение, че то е издадено на дадена дата за 16 оръжия, това не значи, че се е случило в един ден
©
"Оръжията може да бъдат притежавани законно с поредица от заявления. В разрешителното обаче е записана датата, на която е издадено последното разрешение за последното оръжие. Ако видим в едно разрешение, че то е издадено на дадена дата за 16 оръжия, това не значи, че се е случило в един ден", обясни експертът.
Иванов каза, че за цългоцевните оръжия има две хипотези за използването им – за ловни или спортни цели, но и в двата случаи трябва да сте член или на ловна дружина, или на спортен клуб. За ловната дружинка – трябва да имате валиден билет за лов. За спортен клуб – трябва да сте член и да се включен с спортния календар, с доказателства, че всяка година участвате в състезанията и изстрелвате необходимите боеприпаси.
Иванов каза, че психотест се прави при всяко подновяване на разрешително за притежание на оръжие.
Още по темата
/
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова, майка на жертва от "Петрохан"
10:09
Парламентът хваща на прицел ръководството на МВР по случая "Петрохан", но без Даниел Митов - той не можел
10:04
Слави Трифонов за случая "Петрохан": ПП-ДБ като изплашен човек започват да предприемат панически действия
10.02
Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 огнестрелни оръжия за един ден на Ивайло Иванов
10.02
Асен Василев за "Петрохан": Не е притеснително, че Терзиев е дарявал средства на организацията
10.02
Две убийства и едно самоубийство: Стреляно е с револвер "Колт" по време на ужаса "Петрохан-Околчица"
10.02
Министърът на правосъдието назначи проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Калушев
10.02
Още от категорията
/
Шкварек: У нас хиляди хора вярват, че мафията е хакнала профила на Калушев във Фейсбук преди 2 седмици специално, за да публикува стихотворение на Ботев
10.02
Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Няма как от няколко кадъра да правим извод за поведението на хората
10.02
Емил Соколов за случая "Петрохан": По-големият въпрос е защо секти, които се занимават с деца и организират лагери, не се разследват
09.02
Майката на загиналия Николай Златков: Това, че е имало голямо бойно снаряжение в хижата "Петрохан", е чиста лъжа
09.02
Румен Радев: Случаят "Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си
09.02
Приятелка на една от жертвите от случая "Петрохан": Многостранно развита личност с богата обща култура
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Жечо Станков: Удължаването на лиценза на дружествата на "Лукойл" ...
22:22 / 10.02.2026
Адвокат Рангелов с допълнителни факти за случая "Петрохан" – жерт...
21:46 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.