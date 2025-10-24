След наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп санкции срещу руските енергийни гиганти "Роснефт“ и "Лукойл“, експерти у нас успокояват, че няма непосредствен риск от недостиг на горива или шоково поскъпване на цените в България.В студиото на bTV главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов подчерта, че България е една от най-добре подготвените страни в ЕС да се справи с подобна ситуация."Проблемът е сериозен и реален, но не би трябвало да доведе до сътресения на вътрешния пазар. Българското правителство има необходимите инструменти“, заяви Стефанов.По думите му Европейският съюз още през 2022 г. е подготвил сценарии за подобна криза, а няколко държави – като Германия и Италия – вече са предприели действия по поемане на контрол върху ключова енергийна инфраструктура с цел защита на националната сигурност.Санкциите изключват "Лукойл“ и всички негови подразделения по света от търговията с американски долари, което на практика затруднява работата на компанията."Над 84% от световната търговия се извършва в долари. Загубата на достъп до тази валута прави "Лукойл“ токсичен партньор за банки и компании, които имат дори минимален бизнес със САЩ“, поясни Стефанов.Той допълни, че банките се оттеглят от работа с "Лукойл“, за да избегнат риска от американски глоби. "Това е принудителна смяна на партньори – не защото искат, а защото санкциите ги задължават“, уточни икономистът.- Държавата временно да поеме управлението на рафинерията в Бургас, за да гарантира стабилността на пазара и енергийната сигурност.- Промяна на собствеността на "Лукойл Нефтохим Бургас“, по примера на Германия и Италия, които вече преминаха към нови собственици след наложени санкции.- Реформа на пазара на горива, така че никой играч – включително бъдещият собственик на "Лукойл“ – да не държи монопол върху доставките, преработката и търговията."Без промяна в структурата на пазара ще продължим да плащаме по-високи цени заради монополното положение на компанията“, каза Стефанов.Според експерта кризата около санкциите може да се превърне във възможност за България – за реална либерализация на пазара на горива, за укрепване на енергийната независимост и за прекратяване на дългогодишната зависимост от руско влияние.