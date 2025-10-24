ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт: Банките се оттеглят от работа с "Лукойл", за да избегнат риска от американски глоби
© Reuters
В студиото на bTV главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов подчерта, че България е една от най-добре подготвените страни в ЕС да се справи с подобна ситуация.
"Проблемът е сериозен и реален, но не би трябвало да доведе до сътресения на вътрешния пазар. Българското правителство има необходимите инструменти“, заяви Стефанов.
По думите му Европейският съюз още през 2022 г. е подготвил сценарии за подобна криза, а няколко държави – като Германия и Италия – вече са предприели действия по поемане на контрол върху ключова енергийна инфраструктура с цел защита на националната сигурност.
Санкциите изключват "Лукойл“ и всички негови подразделения по света от търговията с американски долари, което на практика затруднява работата на компанията.
"Над 84% от световната търговия се извършва в долари. Загубата на достъп до тази валута прави "Лукойл“ токсичен партньор за банки и компании, които имат дори минимален бизнес със САЩ“, поясни Стефанов.
Той допълни, че банките се оттеглят от работа с "Лукойл“, за да избегнат риска от американски глоби. "Това е принудителна смяна на партньори – не защото искат, а защото санкциите ги задължават“, уточни икономистът.
Според Стефанов пред България стоят три основни опции:
- Държавата временно да поеме управлението на рафинерията в Бургас, за да гарантира стабилността на пазара и енергийната сигурност.
- Промяна на собствеността на "Лукойл Нефтохим Бургас“, по примера на Германия и Италия, които вече преминаха към нови собственици след наложени санкции.
- Реформа на пазара на горива, така че никой играч – включително бъдещият собственик на "Лукойл“ – да не държи монопол върху доставките, преработката и търговията.
"Без промяна в структурата на пазара ще продължим да плащаме по-високи цени заради монополното положение на компанията“, каза Стефанов.
Според експерта кризата около санкциите може да се превърне във възможност за България – за реална либерализация на пазара на горива, за укрепване на енергийната независимост и за прекратяване на дългогодишната зависимост от руско влияние.
Още по темата
/
Политологът Светлин Тачев за "Лукойл": Ако няма решение до 21 ноември, най-лошият сценарий е недостиг на горива
20:20
Костадинов: Сега правителството не трябва да мисли как да открадне бизнеса на "Лукойл", а да направи така, че да запази рафинерията у нас
15:29
Анализатори: Новите санкции срещу "Лукойл" са като "финансов COVID", ще има натиск върху цените
09:27
Енергиен специалист: Очаква се поскъпване на горивата с 10–15%, ако на 21 ноември руският петрол бъде изтеглен от международните пазари
08:34
Росен Желязков събира извънредно министрите заради решението на САЩ за налагане на санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл"
08:24
Финансистът Дацов: Санкциите, наложени днес от Тръмп, засягат пряко и бургаската петролна рафинерия. Държавата да се намеси
23.10
Явор Куюмджиев: Въвеждането на особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" ще доведе до неочаквани сътресения
23.10
Още от категорията
/
Производител: По-вкусни от българските орехи няма, но внасяме и продаваме от Китай, защото е евтино
18.10
Грандиозният проект в Гърция, който привлече над 17 хил. купувачи от 110 държави, сред тях и българи
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.