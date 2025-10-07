След убедителната победа на Андрей Бабиш и партия ANO, в международен план безспорно следва сближаване с Орбан и Фицо, но не задължително следване на същите позиции по всички въпроси. Заедно те ще работят срещу задълбочаване на интеграцията в Европейския съюз. Това каза директорът на Института за икономика и международни отношения и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков внаСчитаният за най-богат човек в Чехия и бивш премиер спечели с над 10% преднина пред досегашните управляващи. По думите му победата е била очаквана, но високата избирателна активност е безпрецедентна – 69%. Тя е резултат от мобилизацията на партията на Андрей Бабиш ANO. "Това е най-високият процент, постиган на избори от партия в страната от разделянето на Чехия и Словакия“, отбеляза Кючуков.Друг важен елемент, който има пряко отражение върху бъдещите политики на Чехия, е, че двете най-екстремни партии получиха по-ниски резултати от очакваните. Крайната левица не влезе в парламента. "Това е важно, защото протестният вот предпочете да гласува умерено, а и сигурно – за очаквания победител ANO.“Според него Андрей Бабиш няма да блокира санкции на Европейския съюз спрямо Русия, но ще се опита да намали финансовите ангажименти на страната за снабдяване на Украйна с оръжие в рамките на европейската програма за доставка на амуниции, където Чехия беше една от водещите страни.Той не очаква промяна и в позицията на страната спрямо войната в Газа, където Чехия безусловно подкрепя Израел.