ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт: Безспорно следва сближаване с Орбан и Фицо
©
Считаният за най-богат човек в Чехия и бивш премиер спечели с над 10% преднина пред досегашните управляващи. По думите му победата е била очаквана, но високата избирателна активност е безпрецедентна – 69%. Тя е резултат от мобилизацията на партията на Андрей Бабиш ANO. "Това е най-високият процент, постиган на избори от партия в страната от разделянето на Чехия и Словакия“, отбеляза Кючуков.
Друг важен елемент, който има пряко отражение върху бъдещите политики на Чехия, е, че двете най-екстремни партии получиха по-ниски резултати от очакваните. Крайната левица не влезе в парламента. "Това е важно, защото протестният вот предпочете да гласува умерено, а и сигурно – за очаквания победител ANO.“
Според него Андрей Бабиш няма да блокира санкции на Европейския съюз спрямо Русия, но ще се опита да намали финансовите ангажименти на страната за снабдяване на Украйна с оръжие в рамките на европейската програма за доставка на амуниции, където Чехия беше една от водещите страни.
Той не очаква промяна и в позицията на страната спрямо войната в Газа, където Чехия безусловно подкрепя Израел.
Още по темата
/
Адм. Ефтимов на конференция на НАТО: Трябва да сме много внимателни, когато инвестираме в дронове и анти-дрон системи
28.09
Желязков към Коща: България държи на изграждането на Черноморския басейн за сигурност с Румъния и Турция
04.09
Плевнелиев: Светът научи, че сме рискова държава, че нямаме работещи институции, че сигурността на световните лидери не е гарантирана
02.09
Любомир Кючуков: Посещението на фон дер Лайен показа, че усилията ни са насочени как да се подготвим за война, а не как да я предотвратим
01.09
Още от категорията
/
Любомир Кючуков: Продължава да нараства влиянието на популистките и националистически формации в Европа
21:44
Д-р Ангелова за изложбата "Асимилация и съпротива на жените мюсюлманки": Никой не иска да рови рани, тези неща ги е имало
21:14
Земетресение в България!
06.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.