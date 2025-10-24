ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт: България е готова за дигитална шофьорска книжка
Според приетите промени, до 2030 г. всички водачи ще могат да използват електронна шофьорска книжка, зареждана на мобилно устройство.
"Готови сме и имаме проект на дигитална шофьорска книжка. Тя започва с три имена, имейл и адрес. Контролните точки и квалификациите също са включени. Може да се прави проверка на момента и да се види кога е издадена книжката и има ли спиране от движение", заяви експертът по пътна безопасност Любка Маринова.
Трябва да се засилят медицинските прегледи
По думите ѝ е оставен избор на съответната страна дали ще сложи рестрикции за възрастните водачи.
"Няма да е задължително като се преместиш в друга държава да сменяш свидетелството. Който иска, може да си извади и хартиено. Хората няма вече да ходят назад-напред по гишетата. Има препоръка да се засилят медицинските прегледи преди кандидатстването за книжка. Книжките ще важат за 15 години, а тези за камион - 5 години", допълни Маринова за Bulgaria ON AIR.
Семейната среда е основна
Експертът по пътна безопасност е на мнение, че не можем да забраним на хората да карат мощни коли, но е важен примерът на семейството.
"Не са виновни само инструкторите. Всичко идва от семейната среда. Не може да не знаеш, че шофирайки с 200 км/ч, ще загубиш контрол върху превозното средство. Трябва да се направят писти, където да си изразходват енергията. Трябва да им се обясни, че не могат да спрат колата при толкова голяма скорост", изтъкна гостът.
Пътната полиция трябва да помисли за повече физически контрол, не само за камери, категорична е Маринова.
"Ние сме на второ място по загинали след Румъния, но трябва и щадящи пътища да се направят. Държавата е длъжник на шофьорите. Не може само те да са виновни, всички виждаме по какви пътища се движим. По автомагистралите вече се пътува по-бавно и няма рискови изпреварвания. Трябва да направим така, че ремонтите да се правят на по-къси разстояния, а не да затваряме 20 км отсечки и после да се чудим какво да правим с хората", обясни тя.
