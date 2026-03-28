Експерт: Дизелът в България е поскъпнал с 25% за 1 месец, а бензинът - с 14%
Това заяви в ефира на Money.bg Светослав Бенчев - председател на Българската петролна и газова асоциация.
Той коментира състоянието и перспективите на пазара на горива и влиянието на конфликта в Иран върху цените.
"Изобщо не искам да коментирам тук цените на борсовите продукти, защото ако ви кажа какви стойности стигат например на цените керосина - с 250-260% повече от началото на войната, нещата са особено драматични. Такава енергийна и петролна криза дори при 70-те години не е имало", отчете Бенчев пред Bulgaria ON AIR.
"Конюнктурата на международния пазар на горивата е нещо средно между паника, възможности и страх. Никой не знае какво се случва, какво ще се случи на другия ден. Пазарът се определя от изказвания на политически личности - един ден ще има примирие и съответно цените на суровините тръгват надолу, на другия ден нещата вече са към ултиматуми за разрушаване на енергийна инфраструктура и нещата тръгват ужасяващо нагоре. Някъде по средата в тази ситуация се случват и реалните неща", посочи още Бенчев.
Още от категорията
НАП: Ако по документи колата ви струва 3000 евро, а реално е 30 000 евро и застрахователната й оценка е 18 000 евро - за тази разлика дължите данък
27.03
ГИТ установи само за седмица 163 работници без трудови договори. Санкцията достига до близо 7,7 хил. евро
27.03
