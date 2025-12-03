Експерт: Допълнителното материално стимулиране не стига до пощаджийката и машиниста в БДЖ, а до големите шефове!
По повод на срещата във вторник обясни, че са говорили и за реформа, и за хората в пенсионна възраст, които работят, и за незаетите щатни бройки.
"Вчера за първи път говириха разумно с нас, преди това два месеца писахме писма, но никой не ни отразяваше", каза още Костов.
"Има чуваемост, има диалог, започнахме да говорим, и то по същество", допълни Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). И добави: "На срещата повече говорихме ние, властта слуша нашите предложения, без да ги коментира, а ние се надявахме да е обратното".
Според него бюджетът ще е компромисен, защото няма време за подготовката му, вероятно щяло да има малки промени в приходната и разходната част.
Любослав Костов пък добави, че не може да си обясни упорството на властта по отношение на бюджета, който ще бъде оттеглен. "Най-голямата вина беше, че не се обясни този бюджет навреме, той трябваше да се обясни така, че да го разберат и 5-годишни деца", коментира Костов. В петък щели да имат нова среща.
