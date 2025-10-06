Изборната система е несъвършена и ще доведе до концентрация на власт в ръцете на временно изпълняващия длъжността на президент на Сирия Ахмед ал-Шараа. Иронията и парадоксът е, че Сирия се нуждае от малко по-стабилизирана власт, която в момента липсва. Това каза в предаванетоблизкоизточният експерт Руслан Трад по повод провелите се в Сирия първи парламентарни избори след падането на Башар Асад от власт.По думите му на тези избори могат да се изредят много пропуски и търпят доста критики, като много краткия изборен ден – от 09.00 до 12.00 часа с възможност за удължаване до 16.00 часа, това, че голяма част от сирийското население не може да гласува, тъй като е разселено както вътрешно, така и извън границите на Сирия. И третата много съществена причина е според анализатора е, че големи части от територията на Сирия не са под контрола на правителствените сили, което усложнява според него не само изборния процес, а и прехода в Сирия."Критиките са оправдани, но в същото време е разбираемо защо властите постъпват по този начин. В момента Сирия наистина е пред опасност от разпадане и тази власт, която е в момента, все пак има нужда от подкрепа и от това да могат да бъдат одобрени редица закони, включително и международни договори, които са важни за стабилизирането и на икономиката на Сирия.“Добрата новина е според Трад е, че заради войната и множество трусове от последните 10 години, в Сирия се е оформило много силно гражданско общество, което изисква промени от властите и всяка тяхна стъпка се наблюдава изкъсо от неправителствения сектор, което е много важно "и всъщност е една добра новина за самата Сирия, тъй като това липсваше през годините на управление на режима на Асад“.В момента в Сирия се събрани интереси на различните международни сили в Близкия изток, като Турция е един от базовите играчи с голяма роля в отбранителната промишленост в Сирия. Макар и с намалено военно присъствие, САЩ показва ясно, че ще подкрепи правителствените сили в Дамаск в опит да се стабилизира положението регионално. Русия все още има някакво присъствие и Израел е много важен фактор. "Фактически израелската армия контролира части от Южна Сирия, което също е фактор в политическия преход на страната. Но дали израелската страна ще позволи стабилизиране на правителството в Дамаск или обратното, ще доведе до дефрагментация и разпад, все още не е ясно,“ посочи той и добави и влиянието на проирански групи в Източна и Южна Сирия.Наблюдава се засилване на активността на "Ислямска държава“, посочи още Трад и добави, че организацията ще опитва да се възползва от всеки дестабилизиращ фактор в страната. "В лагера Ал Хол в Северна Сирия, който все още се охранява от кюрдските сили, имаме десетки хиляди бивши бойци на "Ислямска държава“ и техните семейства, които са потенциален риск не само за Близкия изток, но и за Европа. Сред тях имали много балкански бойци, които все още са радикализирани. Ако този лагер бъде застрашен, ако не бъде охраняван подобаващо, имаме всички опасения, че опасността ще излезе от Близкия изток.Всички тези процеси и фактори оказват влияние в развитието на Сирия и за съжаление няма как да подминат наивно факторите, които показват, че тя върви към фактическо разпадане, ако тези процеси продължат. "И тук невинаги външният фактор е най-важният. В момента сирийците като никога досега имат възможността да изградят нещо като модел, който да бъде добър, който да може да даде бъдеще на цялата страна. Зависи много от тях дали ще преодолеят своето разделение, което се вижда в Южна Сирия, дали ще преодолеят различите си, които се вижда в Източна Сирия, между араби и кюрди, и фактически дали и колко ще дадат от своя суверенитет на външни играчи. Изборите в този смисъл все пак са добра новина, което има все пак някакъв политически процес, липсващ последните години.“