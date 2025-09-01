ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт: Немислимо е в държавната администрация да има 4-дневна работна седмица, там трябва да е 6-дневна
©
По думите му практиката и действащата правна уредба показват, че у нас няма пречки да се въведе 4-дневна работна седмица или друг режим на заетост.
"Осемчасовият работен ден не почива на никакви научни основи“, коментира още Дечев и допълни, че решението за организацията на труда трябва да се взема на ниво предприятие, а не на национално или отраслово равнище.
Според него въвеждането на подобни модели е невъзможно за някои сфери. "Не мога да си представя например как в държавната администрация може да се въведе 4-дневна работна седмица – там дори тя трябва да е 6-дневна“, заяви експертът.
Като пример за успешно прилагане на по-гъвкав режим Дечев посочи автомобилното производство. В определени периоди, когато е имало свръхпроизводителност, там е въвеждана 4-дневна работна седмица. В други сектори обаче това е неприложимо, категоричен е той.
Психолози също подкрепят идеята, че ефективната работа изисква ефективна почивка – аргумент в полза на модели с по-кратка работна седмица.
Още от категорията
/
От днес социолози започват измерването на общественото напрежение, породено от финансови и битови проблеми, престъпност, политика
15:44
Всяка година ракът отнема живота на почти 19 хиляди българи – стряскаща статистика, но има разрешение
30.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.