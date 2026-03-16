Експерт: Няма индикации за сериозни сътресения в туристическия сектор
Според Драганов обаче към момента няма причина за сериозни притеснения. Той заяви, че авиокомпаниите са в силна конкурентна среда и се стремят да задържат цените възможно най-ниски, за да запълват полетите. По думите му засега българските авиопревозвачи не са обявили увеличение на цените.
Той подчерта и че туристите, които вече са платили своите почивки или самолетни билети, не трябва да се притесняват от допълнителни разходи. "След като сте платили, никой не може да вдигне цената. Това е основно правило в туризма – цената е гарантирана в момента на плащането", заяви той.
По отношение на зимния туристически сезон Драганов коментира, че отделни отменени пътувания не оказват съществено влияние върху общите резултати. По негови думи само през този месец около 780 хиляди чуждестранни туристи са посетили България. Той добави, че част от отменените резервации са свързани с израелски туристи, които са резервисти и участват във военните действия. "Говорим за единични случаи. Полетите с Израел продължават нормално, а България остава сигурна дестинация", посочи той пред NOVA.
Драганов отбеляза още, че Близкият изток представлява малък дял от пътуванията на българите в чужбина. По думите му по-голямата част от туристическите пътувания са насочени към държави от Европейския съюз и съседни страни. "Основните туристически потоци са към Европа. Над половината от пътуванията са в страни от Европейския съюз, както и в съседни държави и Великобритания", обясни експертът.
Според него към момента няма индикации за сериозни сътресения в туристическия сектор, а летният сезон се очаква да протече нормално.
