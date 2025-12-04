Най-опасен за децата е зимният сезон, защото времето, когато отиват или се връщат от училище или играят навън, е в тъмните часове. Това каза Любка Маринова – експерт по пътна безопасност, член на Асоциацията на полицейските началници, в предаванетонас водещ Ася Александрова.Затова е важно в есенно-зимните месеци децата да носят светлоотразителни елементи по облеклото и раниците си. "Няколко поредни години се раздават светлоотразителни елементи на всички първокласници. Ще продължим тази практика“, заяви Маринова.През зимния период нарастват пътно-транспортните произшествия около училищата. Затова училищните ръководства трябва да работят заедно с общините в посока подобряване на осветеността и видимостта около местата за пресичане. "Трябва да има училищни пътни патрули, които да регулират движението и да не позволяват да се спира в близост до входовете на училищните дворове. Според закона за движение по пътищата автомобилите трябва да спират на 5 метра от пешеходната пътека, но това не се случва. Затова трябва да се засили контролът от страна на "Пътна полиция“ около училищата“, смята Любка Маринова.Обучението на децата по пътна безопасност трябва да започне от най-ранна детска възраст, още с разпознаването на цветовете. Често обаче саите родители не дават добър пример на децата си. "Минават на червено, не си слагат предпазни колани или поставят децата си в неподходящи седалки. За мен личният пример е най-важен. Каквото и да предприемат органите, които са оторизирани с пътната безопасност, ако нямат подкрепата на родителите, това не може да се случи“, подчерта eкспертът.За първите шест месеца на годината има 10 загинали деца, което е повече в сравнение със същия период на миналата година. За 2024 г. загиналите деца са 13, посочи Маринова.Днес в "Гранд Хотел София“ се провежда кръгла маса на тема "Възпитанието на децата и родителите – гаранция за висока безопасност по нашите пътища“. Организатор на събитието е Асоциацията на полицейските началници с подкрепата на Фондация "Ханс Зайдел“.