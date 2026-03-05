Експерт: От първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, личат много сериозни дефекти
© NOVA NEWS
"Погрешното понятие, което е използвано е опасност. В теорията на международната сигурност се използва понятието риск. Те трябваше да дефинират какъв е рискът, каква е дълбочината и силата на тези рискове, да дадат хипотези относно това колко дълго тези рискове ще заплашват националната сигурност", коментира той.
"Имаме два конфликта - руско-украинският и иранският. Стреля се с балистични ракети и на двете места. Ясно е, че от стратегическата среда не следва такова голямо спокойствие, което лъха от доклада, който беше изработен от Съвета по сигурност при неговата първа среща", каза експертът.
"Очевидно служебният министър-председател е подведен по този въпрос и сега се налага изведнъж да се говори, че имало радикална смяна. Няма никаква радикална смяна на ситуацията. Води се война, трябва да се дефинират много ясно параметрите на тази война, които имат отношение към българската национална сигурност и да се използва ключовото понятие за анализ на такъв конфликт, което е риск", допълни той.
Той отбеляза, че конфликтът в Близкия изток все още е локален. "Ще стане регионален, когато в него се включат и други държави, извън коалицията Израел-САЩ и Иран - нещо, което Иран се стреми да направи, като стреля по бази на САЩ и Израел в съседните държави", заяви експертът по международна сигурност.
Кънчев коментира и 3D радарите, с които може да се приведе в действие системата "Пейтриът". Той посочи, че системата е изключително ефективна при ракетни атаки. "Тя беше тествана в Украйна и оценките на американските специалисти показват, че дава между 92 и 94% ефективност. Ние нямаме такава система. Нашите системи, които трябва да ни отбраняват, са от 1989 година", допълни той.
Още по темата
/
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
18:56
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
18:47
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
17:21
МВнР с актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
16:49
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
14:49
Атанас Запрянов: Предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран
11:07
Още от категорията
/
ГДНП с нов ръководител
16:50
Запрянов: Решението за разполагане на американските самолети беше взето по време на кабинета ''Желязков''
16:45
Калин Стоянов: Петър Тодоров така и не се разбра, че да управляваш МВР не е като да управляваш Пловдивско районно управление
15:23
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.