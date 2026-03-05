"Не съм доволен от първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, защото там личат много сериозни дефекти". Това каза в ефира на NOVA NEWS Румен Кънчев, експерт по международна сигурност и бивш зам.-министър на отбраната. По думите му при първата оценка са използвани погрешни понятия."Погрешното понятие, което е използвано е опасност. В теорията на международната сигурност се използва понятието риск. Те трябваше да дефинират какъв е рискът, каква е дълбочината и силата на тези рискове, да дадат хипотези относно това колко дълго тези рискове ще заплашват националната сигурност", коментира той."Имаме два конфликта - руско-украинският и иранският. Стреля се с балистични ракети и на двете места. Ясно е, че от стратегическата среда не следва такова голямо спокойствие, което лъха от доклада, който беше изработен от Съвета по сигурност при неговата първа среща", каза експертът."Очевидно служебният министър-председател е подведен по този въпрос и сега се налага изведнъж да се говори, че имало радикална смяна. Няма никаква радикална смяна на ситуацията. Води се война, трябва да се дефинират много ясно параметрите на тази война, които имат отношение към българската национална сигурност и да се използва ключовото понятие за анализ на такъв конфликт, което е риск", допълни той.Той отбеляза, че конфликтът в Близкия изток все още е локален. "Ще стане регионален, когато в него се включат и други държави, извън коалицията Израел-САЩ и Иран - нещо, което Иран се стреми да направи, като стреля по бази на САЩ и Израел в съседните държави", заяви експертът по международна сигурност.Кънчев коментира и 3D радарите, с които може да се приведе в действие системата "Пейтриът". Той посочи, че системата е изключително ефективна при ракетни атаки. "Тя беше тествана в Украйна и оценките на американските специалисти показват, че дава между 92 и 94% ефективност. Ние нямаме такава система. Нашите системи, които трябва да ни отбраняват, са от 1989 година", допълни той.