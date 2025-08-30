ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт: Русия няма желание да прекратява конфликта
©
Събитието е под патронажа на президента Володимир Зеленски.
"Посланието на това събитие е, че украинците няма да се предадат, няма да склонят глава“, каза Иван Анчев, съпредседател на Атлантическия съвет в България, които е бил сред присъстващите.
"Руската федерация няма желание да прекратява този конфликт и там ще продължават да загиват невинни хора. Докато бяхме там имаше въздушна тревога в Киев“, разказа Анчев.
По думите му Тръмп не разбира начина на мислене на Кремъл и разглежда тези отношения през своите стереотипи.
"Путин и цялата машина в Кремъл няма интерес тази война да спре. Ще се върнат от фронта 1 млн. войници, голяма част от тях са излезли от затворите, те трябва да бъдат сложени под някакъв контрол“, посочи Иван Анчев пред bTV.
"Аз не вярвам, че ще има среща Путин-Зеленски. Това би поставило много трудни въпроси пред Путин в Москва. Зеленски беше сатанизиран в руското общество“, каза още Анчев.
Още по темата
/
Анализатор: Срещата в Белия дом доказва, че Украйна е неотменим елемент от европейската сигурност
19.08
Проф. Владимир Чуков: Срещата във Вашингтон е доказателство, че Европа трябва да продължи със САЩ в този тежък момент
19.08
Проф. Николай Витанов: Теорията на Салфетката правилно прогнозира за Украйна! Е, гледайте сега!
19.08
Анализ на Sky News: Срещата на Зеленски с Тръмп може да бъде много по-лоша от сблъсъка в Овалния кабинет
18.08
Още от категорията
/
Прокъсвания, разнищвания и неработеща пружина на карабинера: Това са част от знаците за неправилна експлоатация на водни атракциони
09:25
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
09:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
БНБ с важна новина за лихвения процент
23:01 / 29.08.2025
Икономист предупреди: Тихомълком се вдигат данъците
21:54 / 29.08.2025
Тежка катастрофа с жертва край Айтос!
21:43 / 29.08.2025
Наталия Киселова с инетересна прогноза за гласуването на първия з...
21:24 / 29.08.2025
Адвокат Буенова: 40% от полевите тестове за наркотици, използвани...
20:57 / 29.08.2025
Климатична аномалия удря Балканите, ето каква зима ни очаква
20:57 / 29.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.