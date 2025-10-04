ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт: След 1 януари 2026 г. пазарувайте само в евро и с карта! Иначе има риск!
©
Порталът на КЗП все още не е готов в пълния си вид – има данни само за 2 вериги, данните ще трябва да се увеличат в следващите дни, но също така има и функционалност, която изисква малко повече усилия и време от страна на потребители, за да могат да сравняват, посочи експертът. "Аз съм оптимист, защото КЗП всъщност е направила черната работа за нас, тъй като в менюто има един надпис "Отворени данни“, от където всеки един желаещ, който иска да доразработи идеята на тая платформа, може да ползва данните, а не да ги търси някъде,“ каза той и добави, че би било много удобно да се създаде и мобилно приложение с такива функционалности за сравнение на различните продукти в различните вериги магазини.
"Сравнението на цените е едно оръжие, което може да даде още по-голям ефект, без това да минава през дълги процедури, през ревизии, проверки и т.н. Самите ние, потребителите, сме най-добрият инспектор на пазара. И ако сме въоръжени с информация, ние наистина ще приложим въздействието си най-силно,“ категоричен е той, като според него този инструмент, който се създаде покрай страховете от въвеждането на еврото, ако се доразвие и обогати дори под друга форма, ще ни върши работа и много след 8 август, когато ще изтече задължението на търговците да предоставят цените си.
Според Николов двойното етикетиране на стоките работи в помощ на всички потребители да свикнат с цените, за да бъде много по-лесно ориентирането в новата обстановка след 1 януари. "Лека-полека, колкото повече наближава тази дата, толкова повече ще говорим и за тези рискове и ще се опитаме да ги минимизираме.“ Експертът е категоричен, че правителството трябва да бори непазарните образования, картели, олигополи и други подобни практики, те трябва да бъдат неуморно преследвани и разкривани, защото всъщност те най-много бутнат цените нагоре, макар и да нямат нищо общо с въвеждането на еврото.
Експертът посъветва след 1 януари да пазаруваме само в евро, защото иначе всяка една покупка малко или много ще носи риск. Също така препоръча плащане с карта, тъй като хората, които са свикнали да плащат с карта, няма да усетят нищо в този по-рисков период.
"Трябва да имаме готовност да помогнем на възрастните ни близки при обмяната на парите,“ посъветва Николов и добави, че е добре да се обменят и монетите, тъй като след 30 юни обмяната на монети ще бъде много скъпа.
Още по темата
/
Зам.-министър Барбалов: Целта на държавата е въвеждането на еврото да бъде без риск за бизнеса и гражданите
03.10
Димитър Радев за 1 януари: Търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите
02.10
Властите дават само още седмица на търговците и започват ефективни глоби за неспазване на Закона за еврото
30.09
Днес трябва да започне публикуването на данни от търговските вериги в интернет портала "Колко струва"
30.09
Министър Дилов: Еврото ще направи търговията по-бърза и по-евтина, а договорите с партньори от чужбина – по-сигурни
25.09
Финансист: Българските търговци копират хърватския сценарий, плавно покачване на цените преди еврото
25.09
Шулева: Както сме тръгнали по пързалката, особено с дефицитите, ще се озовем в критична ситуация в следващите години
24.09
Още от категорията
/
Петър Ганев: Увеличението на вноската за пенсия с 3 пр. пункта ще удари върху разполагаемия доход на домакинствата
03.10
Адриан Николов: През последните 25 години дефицитът на пенсионния фонд е нараснал над 20 пъти – от 400 млн. лв. до 13 млрд. лева
03.10
Пътешественикът Анета Божидарова: В момента, в който човек си купи билет за Япония, всичко друго става лесно
03.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нов тежък циклон с огромни порои идва след 72 часа!
22:43 / 03.10.2025
Общинските съветници, свързани с делото "Коцев", остават в ареста...
22:36 / 03.10.2025
Топ наш климатолог каза причината за тежката метеорологична обста...
22:15 / 03.10.2025
Шефът на "Гранична полиция": Бате Стефан загина днес! Него си го ...
22:02 / 03.10.2025
Това е багеристът герой, жертвал се по време на потопа на Елените...
22:01 / 03.10.2025
Стана ясно кой е граничният полицай, който загина днес в "Елените...
21:47 / 03.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.