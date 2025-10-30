Транспортният сектор в България се изправя пред сериозна криза, алармира Венцислав Трендафилов - експерт по международно транспортно право и право на ЕС.Множество санкции, административни изисквания и нови контролни режими поставят превозвачите и шофьорите под все по-тежък натиск.Проблеми, свързани тол таксите и новите мерки за претоварване на превозните средства, следвани от непрекъснатите законодателни промени, глобите в чужбина за нелегални емигранти, езиковите бариери и строгите проверки и контрол.Към това се добавят и фалшивоположителните тестове за наркотици, както и редица други системни проблеми, които ежедневно възпрепятстват нормалната работа на бранша.В тази критична ситуация експертът по транспортно право адвокат Венцислав Трендафилов събра на едно място практикуващи юристи и специалисти от различни области, за да дадат мултидисциплинарен поглед върху контрола и изискванията към превозвачите.Не беше подминат и въпросът за междуфирмената задлъжнялост и т.нар. "фирми фантоми“, които изчезват, оставяйки след себе си задължения за хиляди евро. Обсъдени бяха и рисковете при транспортите в Азия, както и законодателството на Турция в областта на транспорта.Събитието се открои като първия цялостен и мултифункционален семинар в транспортния сектор, обединяващ правни, технически и практически аспекти.Експертът Слави Ранов представи ключови насоки за работа с тахографите и обясни как водачите могат да избегнат най-честите грешки, свързани с тяхната употреба.Адв. Мартина Ицова, пеналист, даде конкретни съвети за реакцията на водачите при пътни проверки и разясни правните последици при констатирани нарушения и престъпления. Също така, разясни и правата на водачите.От своя страна адв. Санджар Сюер, експерт по търговско и транспортно право в Турция, разказа за сложния лабиринт от митнически процедури и санкции, с които се сблъскват българските превозвачи. Той даде конкретни примери за случаи, при които благодарение на мултидисциплинарен подход и опит е било намерено решение на тежки правни казуси.Агниежка Мартинез – правен съветник на Move Expert и специалист по европейското законодателство за командироване на водачи – обясни какво следва да предприемат превозвачите при проверки от Европейската агенция по командироването и как протичат контролните действия във Франция, Белгия и Люксембург.Адвокатът Венцислав Трендафилов обяви, че подобен тип обучения ще продължат, тъй като множество превозвачи са изразили желание за организиране на семинари и уъркшопи по конкретни теми, свързани с ежедневните им казуси. Следващите събития ще се проведат в Турция, Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония — държави със сходни проблеми и предизвикателства в транспортния сектор."Целта е превозвачите да познават не само правата си, но и със своите задължения, за да могат да работят спокойно и ефективно в една все по-комплексна европейска транспортна среда“, подчерта Трендафилов.