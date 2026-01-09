Случаите на домашно насилие в България продължават да се увеличават тревожно в първите дни на новата година. Само от началото на януари няколко жени са приети в спешни отделения с тежки наранявания, нанесени от техните партньори. На 1 януари 27-годишна жена беше убита след жесток побой с бутилка и нож. По-рано през седмицата мъж беше задържан за заплаха за убийство, а друг наръга жена си с кухненски нож.По последни данни случаите на домашно насилие у нас са около 3000 годишно. През 2025 г. над 20 жени са загинали от ръката на близък мъж – брой, който остава почти непроменен спрямо предходните години."Домашното насилие няма извинение. То не е семеен проблем, който трябва да се решава зад затворени врати“, заяви пред NOVA Юлия Андонова, директор "Развитие и комуникации“ във фондация ПУЛС. По думите ѝ отговорността за спирането на насилието е споделена – от семейството и съседите, до институциите и цялото общество.Според Андонова една от основните причини проблемът да продължава е, че много форми на насилие не се разпознават като такива. "Психологическото, емоционалното и икономическото насилие често се подценяват или оправдават. Те остават "невидими“, а насилието продължава“, посочи тя, позовавайки се на европейско проучване за нагласите към насилието.Положителна стъпка според фондация ПУЛС е приетият в края на миналата година национален координационен механизъм за реакция при случаи на домашно насилие. "Това е документ, за който настоявахме години наред. Насилието не засяга само полицията или социалните – то засяга здравеопазване, съдебна система, образование. Само с общи усилия може да има ефект“, каза Андонова.Според нея ключова роля има и превенцията – още от най-ранна възраст. "Трябва да говорим за насилието в училище и дори в детската градина. Децата трябва да разпознават границите, нежеланото поведение и да знаят към кого да се обърнат“, заяви Андонова. Според нея общество, което не толерира насилието, се изгражда с дългосрочна и целенасочена работа.