Експерт човешки ресурси: Има много повече възможности отпреди няколко години за българите, които са взели решение да търсят реализация у нас
По думите му през последните месеци потокът на завръщащи се българи е безпрецедентно голям. Причините за това са няколко. "Има много повече възможности за тях. Ножицата на заплащане е много по-малка. Като цяло условията за живот в чужбина са различни от тези преди 10-15 години, когато нашите сънародници са взели решение да търсят реализация извън страната. Третата група причини са чисто лични – носталгия, необходимост да гледат възрастни роднини“, обясни Първанов.
Възрастовият диапазон на завърнали се българи е широк – между 25 и 65 години. Основната вълна е от Великобритания и Германия, уточни експертът по човешки ресурси. "Връщат се хора от средни експертни нива до топ мениджърски позиции. Една идея по-малко се връщат толкова нужните ни медицински специалисти, хора от образованието и работещите в по-ниския сегмент – селско стопанство, оператори, складови работници, където е най-голямата дупка на пазара в България“, обясни той.
Между 10 и 15% от българите, които завръщат в родината, не търсят работа, а пренасят или стартират свой бизнес в страната. "Понякога те продават бизнеса си извън България и стартират нов, понякога търсят разширяване на бизнеса си в България или местене на централния офис. Повечето от тях постъпват разумно – планират с относителна точност кога ще се върнат, започват подготовка от съответните страни. Моята препоръка е да се свържат директно с работодатели и да преглеждат редовно водещите сайтове за търсене на работа – има специализирани платформи и групи, които помагат на българите, които планират да се върнат, или към Агенция по заетостта и бюрата по труда. Има вариант първото интервю да бъде дистанционно“, обясни Георги Първанов.
Неговите прогнози за 2026 г. са, че между 40 и 60 българи ще се върнат в страната и ще приемем между 50 и 60 хиляди работници от трети страни. "Много се надявам, че броят на българите, които се връщат, ще надвиши броя на чужденците, които внасяме“, добави Първанов.
Броят на българите, напускащи страната, е много малък в последните две години. "Те са в най-ниския сегмент на пазара на труда и повече търсят сезонна работа, отколкото дългосрочно оставане в страните, в които заминават“, добави специалистът по човешки ресурси.
