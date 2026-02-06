Хора продължават да изпращат сигнали за силно завишени сметки за ток, получени с януарските фактури. Последните случаи са от Царево, където жители на града са изненадани от двойни суми, които трябва да платят за изразходено електричество през миналия месец.Ако във фактурата за декември са имали сметка от 130 лв., то в януарската дължимото е 130 евро. Други потърпевши пък показват сметка за декември 128 евро, а очакваща плащане за януари – 209 евро. Част от потърпевшите вече са изтеглили бланка - жалба, разпространявана в социалните мрежи, и са готови да търсят правата си.Надежда разказа пред NOVA, че този месец трябва да плати 410 лева сметка за ток, а миналият месец била 250 лева. "Досега винаги по толкова сме плащали - 220 - 210 лева. Този месец просто сметката е много завишена. Не съм имала голямо потребление - на Коледа дори не бяхме в Царево. А киловатите са завишени двойно", обясни тя.Донка Атанасова от Ахтопол също подчерта, че има 100 евро сметка за ток, а е имала реално потребление не повече от 7 дни в месеца. "А сметката е за целия месец и е двойна. Не може за един климатик и една печка да получиш сметка от 100 евро. При положение, че не си ползвал никакви други уреди. Самите бушони са направени така, че веднага падат, ако включиш нещо повече. Просто не мога да разбера какво се случва", обясни тя.Подобна е ситуацията и с други хора от района, които са категорични - сметките им са двойно завишени и това е видно от фактурите за същия период на миналата година, които мнозина от тях пазят."За мен въпросът е не толкова в сумата на сметката, колкото в това дали показанието на електромера е завишено, или просто фактурата е завишена. Трябва да се види дали отчетът е за точния период, защото фактурирането не винаги е за един месец - понякога може да е половин месец, друг път повече от месец. Затова първо трябва да се види периодът. Ако той е точен, следващият въпрос е дали тази енергия наистина е реално изконсумирана или по някакъв начин е "надписана". Това заяви пред NOVA д-р инж. Йовко Раканов, преподавател по електротехника и електроника в Химикотехнологичен и металургичен университет - София, коментирайки какви може да за причините за по-високите сметки за ток, за които сигнализират хората от цялата страна.Той беше категоричен, че по принцип в електромера има софтуер и само оторизиран човек би трябвало да има достъп до него и да може да го манипулира. "Реално технически може да се манипулира софтуерът, но не е законно. Достъп до него има само оторизиран човек, който се занимава с калибрацията на електромерите. По-добра информация за това могат да дадат производителите на самите отчитащи устройства", посочи той.Раканов даде съвет как човек сам може да проследи дали електромерът отчита правилно. Най-елементарната проверка е следната: изключват се абсолютно всички консуматори в дома и се гледа дали електромерът продължава да мига. Всяко едно светване на лампичката показва, че в този момент има консумация.Енергийният експерт Цветомир Николов посочи, че "нещо очевидно се е случило, защото хората с проблеми са много". "Общото, което ясно се вижда от данните, е, че има по-голямо потребление. На национално ниво отчетеният ръст на потреблението за месец януари е около 10%. На регионално ниво за Югозападна България е около 30%, а за най-проблемните региони - до 40%. Това не са измислени числа", заяви той.Според него аргументът "усещам, че не съм ползвал повече“ не е много надежден измерител. "Трябва да отчетем, че спрямо миналата година има една голяма разлика - много домакинства са се електрифицирали, например са преминали на отопление с климатици. В такъв случай двойните сметки не би трябвало да са изненада", изтъкна той.И е категоричен, че данните на "Електроенергийният системен оператор“ са 100% коректни. "Там няма как да има манипулация. Ако има проблем, той би могъл да е във фактурирането - при изчисленията. Теоретично е възможно да има грешка, но на практика не мисля, че една компания би оставила подобно нещо без контрол. По-вероятното обяснение е, че наистина е имало по-голямо потребление, макар да не се изключват единични проблеми", изтъкна енергийният експерт.