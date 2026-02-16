Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в по-балансирана фаза, а темповете на поскъпване на жилищата се очаква да се ограничат до едноцифрен ръст през 2026 година. Това прогнозират експерти от най-голямата компания за недвижими имоти у нас, според които след период на рекордно поскъпване пазарът постепенно се нормализира, пише БНР.Купувачите се променят – спекулантите се оттеглятСпоред специалистите от пазара постепенно отпадат спекулативните купувачи, а на тяхно място остават хората, които търсят собствен дом. Все по-често банките и продавачите изискват и самоучастие при сделките, което е знак за по-внимателно и устойчиво финансиране.След силния ръст на цените през миналата година около 15% от потенциалните купувачи вече се оттеглят, посочва изпълнителният директор на компанията Гергана Тенекиджиева."Няма ги тези, които нямат никакви спестявания. Няма ги и тези, които искаха да инвестират и да увеличат своите минимални спестявания - 30, 40, 50, 60 хиляди евро, с 20-30 процента", обясни тя пред БНР.През 2026 г. се очаква покупките за собствено ползване да доминират пазара и да достигнат до 70% от всички сделки. За сметка на това покупките с инвестиционна цел ще намалеят значително.Според Тенекиджиева не може да се говори за имотен балон."Един пазар би вървял сериозно към прегряване, които означава сериозен спад на сделките и корекция в цените, тогава, когато продавачите продават поради необходимост от средства. София например е пазарът, в който най-малко продавачи продават, защото имат нужда от тези пари. Това са едва 8%", допълни експертът.Данните за изминалата година показват значителен ръст двустайните апартаменти в София са поскъпнали средно с около 500 евро/кв.м; тристайните жилища с около 600 евро/кв.м; гаражите вече достигат цени между 20 000 и 50 000 евроКакво предстои?Експертите очакват пазарът да се стабилизира, като ръстът на цените се забави, а сделките станат по-устойчиви и ориентирани към реални жилищни нужди. Вместо бързи печалби, 2026 година вероятно ще бъде белязана от по-разумни решения и по-зрял пазар.Тази тенденция може да се окаже добра новина за хората, които търсят дългосрочна сигурност и дом, а не краткосрочна инвестиционна печалба, пише businessnovinite.bg.