Експерт по национална сигурност: Има две хипотези – или вандалите са покровителствани, или полицията не е способна. Според мен е комбинация
"Затова от клиповете, които бяха излъчвани от най-различни източници, се създаде впечатлението, че действат, без да бъдат притеснявани от никого“, коментира доц. Иванов.
"Протестът не беше заявен като анти-ДПС, а като антисистемен и против бюджета. При анализа на риска би трябвало да се заделят сили и средства за това, но униформената полиция в България никога не стига“, каза експертът.
По думите му това е парадокс на МВР – при 50 000 души, които работят в това министерство, униформената полиция не е достатъчна.
"Центърът е голям, трябва да се покрият всички улици, да се организират КПП-та за влизане в зоната на протеста и трябва да се отдели голям резерв, за да се реагира при такива ситуация“, обясни доц. Милен Иванов.
Той уточни, че специализираните полицейски сили са около 400-500 души в София.
Според доц. Иванов е очевидно, че провокаторите са били управлявани от някого.
"Полицията изнесе данни, че е задържано лице с пари, които са били надписани“, допълни той.
"На кадрите много ясно се вижда един субект с едно колело, с бяла шапка и с една особена свирка. Изсвири два пъти и от тълпата маскирани веднага се отделиха двама души и отидоха при него. Това съм го виждал в протестите в Хонконг – това е класика“, обясни доц. Милен Иванов.
"Те са няколко такива, отличават се по нещо, за да могат да се виждат в тълпата. Те всъщност са тарторите и определят какво и кога се прави“, каза още той.
"Има две хипотези – или вандалите са покровителствани, или полицията не е способна. Според мен е комбинация от двете“, на мнение е Иванов.
Според него е твърде голямо съвпадение в София да изгасне ток в централната част на града - точно там, където е заявен протест.
"Такива съвпадения ни навеждат на мисълта, че са част от някакъв организиран план“, смята експертът по национална сигурност.
