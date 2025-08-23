Вярвам, че справедливостта ще е на страната на пострадалите при инцидента с АТВ-то в "Слънчев бряг". Това заяви пред NOVA Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа."Вярвам, че това ще се случи, защото справедливостта винаги трябва да бъде налична и да е на страната на жетвите. Няма как да няма справедливост при такъв обществен интерес и такъв медиен отзвук. Трябва да има справедливост", заяви Попов.Относно страховете на семейството на пострадалите, че родителите на 18-годишния Никола Бургазлиев са полицаи и могат да повлияват на разследването, Николай Попов каза, че е получил такива съобщения."Бях потърсен поради тази причина от семейството. Те поискаха гласност и справедливост. Наистина има сериозни съмнения. Хората в Несебър, поне тези, с които аз разговарях, не смеят да застанат пред камера, не смеят да говорят. В същото време ми изпращат доста съобщения във Facebooк, като ме информират какво се случва, как там едва ли не действа абсолютно беззаконие и справедливостта се движи по други механизми, а не по обществено и законовоприетите. Смятам, че след като делото е прието от НСлС, няма от какво да се притесняват", заяви Попов."Нагледахме се като общество на фрапантни случаи, които останаха безнаказани. Затова в момента близките нямат тази увереност, че ще получат възмездие и справедливост. Може би с даването на гласност, вчера просветна някаква светлина в тунела, че ще има възмездие", заяви рали състезателят Димитър Илиев, експерт по пътна безопасност."Подобен тип поведение насърчава агресорите по пътищата да продължават с нарушенията, да карат арогантно и да стават инциденти. Задължително трябва да имаме нагледно показани хора, които ще платят цената и ще понесат отговорността за действията си. Крайно време е да видим справедливост", каза Илиев."Прилагането на законите е важно. Нашата полиция досега какво прави? Мери само скорост. Да но има много по-важни нарушения от скорост – неправилно изпреварване, минаване на червено. Знаете ли, че почти всяка една катастрофа, за която няма обяснение, тя е заради разсейване в телефона, например", коментира пътният експерт.