Експерт разкри защо сметките за ток изненадват потребителите почти всяка година
"Ако инкасаторът ви отчете електромера на 25 ноември, а следващото отчитане е на 16 декември – заради предстоящи празници, почивни дни и липса на работен график – се получава така, че едната сметка обхваща 20 дни потребление, а следващата – 40 дни. Напълно естествено е сумата да изглежда двойна“, обясни Николов.
По думите му този проблем може да бъде решен трайно чрез електронизация. "Знаете, че електромерите постепенно се подменят с дистанционни. Когато отчетът се извършва дистанционно, вече няма оправдание за различни дати на отчитане и този проблем изчезва“, посочи той.
Николов подчерта, че дори там, където все още се извършва физическо отчитане, има лесно приложимо решение. "Проблемът може да се реши така, както е решен във всяка обществена тоалетна по света – на вратата има график за почистване с дата и подпис. Какво пречи електроразпределителните дружества да поставят стикер на таблото с електромерите, на който ясно да са отбелязани дата и подпис при всяко отчитане?“, попита той.
Като друг възможен вариант Николов посочи предоставянето на достъп на потребителите до текущото им потребление. "В много държави това вече е факт. Така както всеки може да влезе в сайта на мобилния си оператор и да провери текущата си сметка, по същия начин би трябвало да може да се види и текущата сметка за електроенергия“, заяви той.
Според него в съвсем близко бъдеще подобен контрол ще бъде възможен и при топлоенергията. "До края на тази година трябва да бъдат подновени измервателните устройства с дистанционни. Това ще даде на потребителите много по-голям контрол върху собственото им потребление“, допълни Николов.
На въпрос какво конкретно трябва да направи един потребител, ако смята, че сметката му за ток е нереално висока, Богомил Николов отговори, че първата стъпка е подаването на жалба. "Най-важното е човек първо да се обърне към електроразпределителното дружество, а след това и към КЕВР с обикновена писмена жалба“, поясни той.
По думите му на сайтовете на електроразпределителните дружества и на КЕВР има достатъчно информация как и къде може да бъде подадена такава жалба. "В нея просто се възразява, за да може да се извърши конкретна проверка по конкретния случай“, каза Николов.
Той сподели, че е останал изненадан от информацията, предоставена от председателя на КЕВР. "Към вчерашна дата, в 16:00 часа, те нямаха нито една подадена жалба от потребител. Трябва да се разбере, че държавната администрация не може да се самосезира по телевизионни предавания. Тя реално има нужда от нашите жалби, за да се насочи правилно към източника на проблемите. В противен случай няма как да ги открие“, подчерта Богомил Николов.
