Експерт за измамите, свързани с еврото: Използвайте официалните начини за обмяна!
Първите сигнали са отчетени още през лятото, а дирекцията за киберпрестъпления потвърждава, че организирани групи се възползват от общественото внимание към евро-прехода.
Европейската агенция по киберсигурност предупреждава за засилена активност на групи в целия ЕС, което прави информационната кампания и мерките за защита още по-важни.
Увеличаване на опитите за измами очаква и технологичният експерт Любомир Русанов.
"Една част от хората имат пари в брой. Тези хора в един момент ще се замислят, че е добре тези пари да са в евро. Другата посока е свързана с банковите сметки. Доста хора вече използват банковите услуги. И някои, според мен, изцяло без основание се притесняват какво ще се случи с техните пари, които са в лева", обясни Русанов.
Той предупреди хората, които държат пари в брой и се притесняват да ги занесат в банка, да внимават, ако някой им предлага на улицата да им ги обмени.
"Да използват официалните начини за преобразуване от лева в евро – банки, "Български пощи“, БНБ включително. В момента и чейнджбюрата спокойно могат да се използват за обмен", каза Русанов пред NOVA.
"Другият вариант е свързан с банковите сметки. И в момента вече има такава информация, че са започнали писания по месинджър, обаждания по телефона от мними банкови служители, които казват: "Трябва да ти прехвърлим парите в служебна банкова сметка, за да ги преобразуваме в евро. Прехвърли парите тук и ние след това ще ги върнем в евро". И се оказва, че вече има такива случаи, в които хората успяват по някакъв начин да ги изманипулират и буквално да си загубят всичките пари. Ако не се усетят веднага и не реагират бързо, шансът да ги възстановят е доста малък", обясни Русанов.
"Банките вече са започнали да разяснят на клиентите, че парите им ще бъдат автоматично превалутирани в евро на 1 януари 2026 г.", допълни той.
Друга потенциална заплаха е получаване на фишинг имейли от името на банка.
