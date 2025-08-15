ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт за шофьора с книжка от 2 седмици: За да владееш тази кола, трябва да имаш много сериозен опит
"Водачът на този автомобил е пътник в собствената си кола, защото с тази скорост не може да направи нищо. Много от идеите, които неправителствените организации подават към държавата, не стават факт“, добави той.
"Предлагали сме млади водачи да карат автомобили до 100 конски сили през първите две години. Предлагали сме симулации на ситуации с ниско сцепление – аквапланинг, при който автомобилът завърта с 40 км/ч. Тогава водачът ще осъзнае, че не може да овладее автомобилът дори и при такава скорост“, обясни Румен Дунев.
