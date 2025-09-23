ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт за тол камерите: Промяна няма, разположени са на места "хранилки", където е удобно за глоби
Реална промяна според него няма, тъй като камерите са разположени на места тип "хранилки“, където е удобно да се съставят глоби, а не на места с рискови участъци. "С изключение на това, което е на Телиш – там е наистина рисков участък, но другите 14-15 участъка, които са пуснати за средна скорост, просто не са рискови и нищо няма да се постигне на тях,“ смята той.
Георгиев е категоричен, че проблемите на пътя могат да се разрешат не толкова с поставянето на камери, а е необходим ефективен контрол и правилните наказания. Според него някои неща трябва да се променят фундаментално и едното от тях е вида наказания.
"Трябва да се въведе обществено полезен труд, трябва да се въведе опцията хората да се връщат обратно на проверовачни изпити, на специализирани курсове и всичко това да се случва в работно време. В същото време трябва да имаме активно действие от страна на "Пътна полиция“. Те трябва да са постоянно в трафика, както с брандирани коли, така и с небрандиранит, които да могат да отбиват на място хората и да ги глобяват когато свършат някое нарушение директно на пътя, а не да чакаме снимките“, коментира още той.
Според експерта е добре да се въведе и видеорегистратор, който да допълва сведенията на хората при едно произшествие на пътя. "Видеорегистраторите са полезни. Да, не е нещо много евтино, хубав видеорегистратор се купува между 150 и 300 лева, който наистина да може и нощно време да върши работа“, допълни Виктор Георгиев.
Часовете за обучение на кандидат-шофьорите също са крайно недостатъчни, смята още гостът.
"Трябва да има промяна в мисленето на хората. Едно от основните неща е, че пътната безопасност не започва на 18 години, а започва още в детството, в детската градина, в действията между родителите и малките деца. Още там се заражда пътната безопасност, като с нея се появява и желанието на детето да се развива и да може то да учи повече и да прави нещата правилно. Затова имаме фундаментална нужда от промени, които да започнат на много по-ранно ниво “, добави Георгиев.
