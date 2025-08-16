ЗАРЕЖДАНЕ...
Експерт за ужасяващата катастрофа в София: Абсолютен опит за убийство. Все едно да влезеш с пистолет в автобус и да започнеш да стреляш
©
Преди точно четири години Филип провежда смразяващ експеримент: какво би станало, ако лек автомобил се блъсне в автобус с близо 200 км/ч. Експериментът показва как при подобен удар колата е смачкана до неузнаваемост, а манекените в автобуса лежат със множество рани.
"Абсолютен опит за убийство.Това не се различава по нищо от това да влезеш с пистолет в автобус и да започнеш да стреляш“, категоричен е автомобилният експерт Филип Лазаров.
"Тук става въпрос за личен избор. Никой не го кара насила да кара с 150 км/ч на място, където ограничението е 50, а има и камери навсякъде“, заяви пред NOVA Лазаров. По думите му, това поведение не е просто нарушение, а преднамерено действие със смъртоносен потенциал. Според него проблемът е във възпитанието и обучението на младите шофьори.
Лазаров припомни за проведената от него демонстрация и сблъсъка на кола, управлявана с 200 км/ч, в автобус: "Всичко се разкъсва. Получава се взрив. Нищо не оцелява."
"Докато не се вземат реални мерки, подобни случаи ще се повтарят. Говорим за лесно разпознаваеми автомобили – тунинговани, с ниско окачване, с големи джанти. Те се виждат и чуват отдалеч", подчерта експертът.
Според Лазаров, ако не бъдат предприети незабавни и системни действия – от по-строг контрол до промяна в мисленето на обществото – пътят към следващата трагедия вече е очертан.
"Въпросът ми е ясен: защо изобщо някой кара с 150 км/ч на кръстовище? Ако това не е опит за убийство, какво е?“
Още по темата
/
Експерт за шофьора с книжка от 2 седмици: За да владееш тази кола, трябва да имаш много сериозен опит
15.08
Автоинструкторът на шофьора, забил колата си в автобус: Имаше опит зад волана преди курса, не е правил нарушения
15.08
Депутатът Маргарита Махаева иска публикуване на записите от теоретичния изпит за книжка на шофьора от катастрофата в София
15.08
"Опасен, смъртоносен вредител, пръкнал се от среда на вредители": Шкварек с коментар за жестоката катастрофа в София
15.08
Петър Велков за катастрофата в София: Самозабравила се нация, без ценности, която се самоубива на пътя
15.08
Още от категорията
/
Калин Стоянов: Очакваме покана за среща с всички партии за купуването на противопожарна техника
15.08
"Да, България" отговори на Борисов за държавните имоти: Предложихме дясно решение, но ГЕРБ мълчи
15.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Виктор1
преди 14 мин.
Докато инструкторите не носят наказателна отговорност до две години при тежки катастрофи, както е било преди 30 години, нищо няма да се промени.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.