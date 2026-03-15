Припомняме, че цените на суровия петрол скочиха след ударите на САЩ и Израел срещу Иран и се задържаха около 100 долара за барел в четвъртък, като затвориха над 100 долара за първи път от близо четири години.
Кога ще се повишат цените на самолетните билети?
Цените на самолетните билети се определят най-вече от предлагането на места и търсенето на билети, което не се е променило съществено от началото на войната.
Настро заяви, че американските авиокомпании не са увеличили широко или публично цените на билетите и "не сме виждали нищо наистина необичайно по отношение на по-високи цени в краткосрочен план“.
Говорителят на Delta Дрейк Кастанеда заяви, че авиокомпанията следи отблизо ситуацията в Близкия изток, но не може да спекулира за потенциалното въздействие върху цените на билетите.
"В по-широк план, цените на билетите на Delta могат да варират в зависимост от пазара и с течение на времето и са повлияни от редица фактори, включително търсене и предлагане, оперативни разходи като гориво, сезонност и конкурентна динамика“, каза Кастанеда.
Настро каза, че има няколко неща, които все още не знаем, които потенциално могат да повлияят на пътуващите, като например колко дълго може да продължи конфликтът.
"Колкото по-дълго е това, толкова по-голяма е вероятността да видим отрицателно въздействие върху пътуващите под формата на по-високи цени на билетите“, каза тя.
Но Зак Гриф, автор на бюлетина на авиокомпаниите " From the Tray Table“ каза, че летните цени вероятно ще бъдат по-високи от сегашните, защото това е периодът, в който обикновено се наблюдава най-силно търсене.
"За тези, които пътуват през юни и юли, ако не сте си купили билети, сега е моментът да го направите, да си купите билет с възможност за възстановяване или промяна“, каза той, и ако цените действително паднат, да резервирате отново.
Експерти съветват: Ако ще пътувате през юни и юли, сега е моментът да си купите самолетни билети
