Експерти за фаталния случай в Несебър: Не може с една глоба да си измием ръцете
По неофициална информация причина за смъртта на 8-годишното дете от Разлог е тежка гръдна травма. Нараняванията, които е получило, са били несъвместими с живота. Тримата задържани ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при професионална небрежност. Една от причините за трагедията вероятно е скъсан предпазен колан. Окръжната прокуратура ще поиска задържане под стража за тримата мъже.
Предприемачът Таня Скринска отбелязапред NOVA, че най-малко виновна в случая с починалото дете е майката, а това ще е най-наказаният човек и то доживот. "Недопустимо е да няма регулация, особено когато става дума за такъв доходоносен бизнес. Не може с една глоба да си измием ръцете. Държавата е виновна, макар че нито една институция не отговаря за атракционите - недопустимо е години наред да няма регулации. В чужбина има такива - например лица над определени килограми или под определен ръст не могат да се качат на атракциони. Сред ефективните мерки може да е отнемане на възможността да се упражнява дейност - доставчици на услуги да останат без лиценз", подчерта тя.
Радостин Мавродинов, който е капитан-инстуктор по парасейлинг в Хърватия от 9 години, посочи, че действащата наредба е неактуална. "Регламентът не контролира, това прави личната ни отговорност. Затова решихме да се самообразоваме - взаимствахме от нормите в Испания и САЩ и действаме според тях. Свързахме се с редица държави и колеги в света, за да работим в безопасни лимити. Преди 8 години бяхме на работна среща с министерствата на транспорта и туризма, както и с "Гранична полиция". Направихме презентация с цел да се опишат правилата на парасейлинга, за да осъществим превенция и да имаме по-добро качество на услугата. Нашата дейност не е опасна, ако се спазват правилата за безопасност и оборудването е в добро състояние. В Хърватия няма орган, който пряко контролира нашата работа. Обикновено се взимат мерки след сериозен инцидент, а ние го направихме без такъв да се е случил. В Испания отговорните органи са приели нормативите, които ние доброволно следваме. Провеждаме петдневни курсове с опитни капитани", разказа той.
Председателят на "Асоциацията за защита на потребителите" Пейо Майорски от своя страна смята, че добрата осведоменост е ключова. "Необходимо е да бъде реализиран сериозен инструктаж преди да се решиш да предприемеш атракционна дейност. В конкретния случай се вижда, че коланът е бил много компрометиран, това е било очевидно. Нито една институция не призна, че е допуснала грешка и не заяви, че ще вземе мерки. Може би след години ще се създаде регулация. Апелирам държавата да вземе под внимание случая и да не допуска да се повтаря. Родителите пък трябва да бъдат по-бдителни", коментира Майорски.
Актуални теми
БУЛТРАС
преди 1 ч. и 57 мин.
Бизнеса по морето се контролира от мафията.Така се перат пари.За три месеца в годината.Цените за подобни екстри са над 100 лв.,без касова бележка.Чадър и шезлонг от 15лв нагоре,шатра от 40 нагоре.И догодина пак със същите удобства.За това и свободните зони намаляват.Персонала са събирачи на банкноти.Но майката ще е виновна.
RZ75
преди 2 ч. и 35 мин.
Естествено сега всички вкупом ще се впуснат да защитават майката. Тя била най-малко виновна. Не смятам, че това е така. Основната вина е нейна. Но на мястото на това дете можеше да бъде друг човек. И резултатът щеше да е пак такъв. Какъв извод правя?! Бизнесът по морето е слабо контролиран. Никога не съм има вяра в нещо, което работи 2-3 месеца в годината. Това първо. Второ, такъв тип екстремални преживявания трябва да бъдат забранени до една определена възраст. На 8 години това дете е с твърде неукрепнала психика, за да се подлага на нещо подобно. Трето, крути мерки за собственика на бизнеса. Конфискация на екипировката, отнемане на лиценз, ако въобще такъв има, затвор и солидна глоба. За родителите остава мъката и последващите изводи какво може, какво трябва, дали, кога, защо, ако и т.н. Моите съболезнования, разбира се, но основната вина тук е на майката.
