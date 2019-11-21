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|Åêñïåðòè çà ïîñêúïâàíåòî íà "Ãðàæäàíñêàòà" ñ 400%: Öåëòà å äà ñå ïîäîáðè áåçîïàñíîñòòà íà äâèæåíèåòî
"Òîçè ïðîåêò å ñúùèÿò êàòî ïðåäèøíèÿ, íî ñ íÿêîè ïîäîáðåíèÿ. Öåëòà å äà ñå ïîäîáðè áåçîïàñíîñòòà íà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà", çàÿâè çàñòðàõîâàòåëíèÿò åêñïåðò Öâåòàíêà Êðóìîâà ïðåä Íîâà òâ.
"400% å ìíîãî, íî íå å çàäúëæèòåëíî. Òîâà å êàòî ñ ãëîáèòå. Áèëè ìíîãî ãîëåìè. Àìè êîé òå êàðà äà íàðóøàâàø ïðàâèëàòà? Íèêîé íå òå êàðà", çàÿâè Êðàñèìèð Ãåîðãèåâ îò Àñîöèàöèÿòà çà êâàëèôèêàöèÿ íà àâòîìîáèëèñòèòå â Áúëãàðèÿ.
"Â ìîìåíòà íèêîé íå ìîæå äà êàæå êàêúâ ùå å åôåêòúò îò òàçè ñèñòåìà, çàùîòî òÿ ñå áàçèðà íà íàðóøåíèÿòà íà ïúòèùàòà, à íå íà çàñòðàõîâàòåëíàòà ñòàòèñòèêà. Äîáðîòî íåùî å, ÷å ùå ñå äàäå åäèí ðåñòàðò íà çàñòðàõîâêàòà "Ãðàæäàíñêà îòãîâîðíîñò".
"Âñÿêî åäíî íàðóøåíèå å ïîòåíöèàëíî ÏÒÏ", äîïúëíè Ãåîðãèåâ.
Ñïîðåä åêñïåðòèòå âñå îùå íå ìîæå äà ñå êàæå êàêúâ ùå å åôåêòúò îò ïðîìåíèòå. Êðóìîâà îòáåëÿçà îùå, ÷å åäèí îò îñíîâíèòå ìîìåíòè, êîèòî ñå êîìåíòèðàò â ìîìåíòà å çàäúëæåíèåòî âñåêè åäèí ñîáñòâåíèê äà äåêëàðèðà âñè÷êè âîäà÷è íà àâòîìîáèëà.
"Àêî èìàòå åäèí ñîáñòâåíèê ñ îïðåäåëåí áðîé òî÷êè "Áîíóñ-ìàëóñ" è äðóã âîäà÷ ñå âçèìà ïðåäâèä íàé-ëîøèÿò øîôüîð", îáÿñíè Êðóìîâà.
Òàêà øîôüîð ñ íàé-ìíîãî íàðóøåíèÿ â ñåìåéñòâîòî ùå îñêúïè çàñòðàõîâêàòà.
"Àâòîìîáèëúò ñúùî èìà îòíîøåíèå â ñèñòåìàòà íà áåçîïàñíîñòòà", êàçà Êðàñèìèð Ãåîðãèåâ.
Êîìåíòàðè (2)
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08:37 / 19.11.2019
Ôèëèï Êèðêîðîâ ñâàëè 40 êèëîãðàìà çà ñâàòáàòà
17:13 / 19.11.2019
Àâàðèÿ ïîòîïè ïîä âîäà íàòîâàðåí áóëåâàðä âúâ Âàðíà
08:41 / 20.11.2019
Îãðîìíà áàíàíîâà ïàëìà ðàñòå ïî öåíòðàëíà óëè÷êà âúâ Âàðíà
15:48 / 20.11.2019
Ðàçáèõà ãîëÿìà ïðåñòúïíà ãðóïà ïðè àêöèè â Ñîôèÿ, Âàðíà è Êþñòåíäèë
11:56 / 19.11.2019
Ñëóæèòåëêà îò ôèðìà çà áúðçè êðåäèòè âúâ Âàðíà å ïðåäàäåíà íà ñúä
12:21 / 19.11.2019
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