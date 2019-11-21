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Åêñïåðòè çà ïîñêúïâàíåòî íà "Ãðàæäàíñêàòà" ñ 400%: Öåëòà å äà ñå ïîäîáðè áåçîïàñíîñòòà íà äâèæåíèåòî
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 11:47 / 21.11.2019Êîìåíòàðè (2)86
© Íîâà òâ
Äî 4 ïúòè ïî-ñêúïà ìîæå äà ñòàíå çàñòðàõîâêàòà "Ãðàæäàíñêà îòãîâîðíîñò" ñ íîâàòà ñèñòåìà "Áîíóñ- ìàëóñ". Çàêîíîïðîåêòúò áåøå ïðåäñòàâåí çà îáùåñòâåíî îáñúæäàíå. Öåíàòà íà çàñòðàõîâêàòà ùå ñå îïðåäåëÿ îò íàðóøåíèÿ â 7 êàòåãîðèè, à øîôüîðèòå ùå áúäàò ðàçäåëÿíè â íÿêîëêî êëàñà. Â çàâèñèìîñò îò êëàñà, â êîéòî ïîïàäíå âîäà÷úò, îòñòúïêàòà ìó ìîæå äà å ìåæäó 23-25%. Ñúîòâåòíî îñêúïÿâàíåòî äà äîñòèãíå 400%.

"Òîçè ïðîåêò å ñúùèÿò êàòî ïðåäèøíèÿ, íî ñ íÿêîè ïîäîáðåíèÿ. Öåëòà å äà ñå ïîäîáðè áåçîïàñíîñòòà íà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà", çàÿâè çàñòðàõîâàòåëíèÿò åêñïåðò Öâåòàíêà Êðóìîâà ïðåä Íîâà òâ.

"400%  å ìíîãî, íî íå å çàäúëæèòåëíî. Òîâà å êàòî ñ ãëîáèòå. Áèëè ìíîãî ãîëåìè. Àìè êîé òå êàðà äà íàðóøàâàø ïðàâèëàòà? Íèêîé íå òå êàðà", çàÿâè Êðàñèìèð Ãåîðãèåâ îò Àñîöèàöèÿòà çà êâàëèôèêàöèÿ íà àâòîìîáèëèñòèòå â Áúëãàðèÿ.  

"Â ìîìåíòà íèêîé íå ìîæå äà êàæå êàêúâ ùå å åôåêòúò îò òàçè ñèñòåìà, çàùîòî òÿ ñå áàçèðà íà íàðóøåíèÿòà íà ïúòèùàòà, à íå íà çàñòðàõîâàòåëíàòà ñòàòèñòèêà. Äîáðîòî íåùî å, ÷å ùå ñå äàäå åäèí ðåñòàðò íà çàñòðàõîâêàòà "Ãðàæäàíñêà îòãîâîðíîñò".

"Âñÿêî åäíî íàðóøåíèå å ïîòåíöèàëíî ÏÒÏ", äîïúëíè Ãåîðãèåâ.

Ñïîðåä åêñïåðòèòå âñå îùå íå ìîæå äà ñå êàæå êàêúâ ùå å åôåêòúò îò ïðîìåíèòå. Êðóìîâà îòáåëÿçà îùå, ÷å åäèí îò îñíîâíèòå ìîìåíòè, êîèòî ñå êîìåíòèðàò â ìîìåíòà å çàäúëæåíèåòî âñåêè åäèí ñîáñòâåíèê äà äåêëàðèðà âñè÷êè âîäà÷è íà àâòîìîáèëà.

"Àêî èìàòå åäèí ñîáñòâåíèê ñ îïðåäåëåí áðîé òî÷êè "Áîíóñ-ìàëóñ" è äðóã âîäà÷ ñå âçèìà ïðåäâèä íàé-ëîøèÿò øîôüîð", îáÿñíè Êðóìîâà.

Òàêà øîôüîð ñ íàé-ìíîãî íàðóøåíèÿ â ñåìåéñòâîòî ùå îñêúïè çàñòðàõîâêàòà.

"Àâòîìîáèëúò ñúùî èìà îòíîøåíèå â ñèñòåìàòà íà áåçîïàñíîñòòà", êàçà Êðàñèìèð Ãåîðãèåâ.








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Âàø'òà ì..à èçðîäè ìðúñíè!ðŸ˜ˆ È êàê ùå ïîäîáðèòå áèçîïàñíîñòòà êàòî âäèãíèòå 4 ïúòè ãðàæäàíñêàòà...?ðŸ˜¯
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Íàëè ãëîáèòå ñè ãè ïëàùàìå...Ãëîáèëè ñà òå íÿêîëêî ïúòè çà íàðóøåíèÿ è ïîñëå âñÿêà ãîäèíà ãè ïëàùàé ïàê ñ ïî-ñêúïàòà çàñòðàõîâêà....ñ 1000% å âäèãíåòå íàé-äîáðå ,÷å åäâàì âðúçâàò äâàòà êðàÿ çàñòðàõîâàòåëèòå ..... Ùå èìà ñàìî ìàëóñ áå áîíóñ... Ùå ïîåâòèíåå ëè çàñòðàõîâêàòà çíà÷èòåëíî àêî íÿìàø íèêàêâè íàðóøåíèÿ..
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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08:37 / 19.11.2019
Ôèëèï Êèðêîðîâ ñâàëè 40 êèëîãðàìà çà ñâàòáàòà
17:13 / 19.11.2019
Àâàðèÿ ïîòîïè ïîä âîäà íàòîâàðåí áóëåâàðä âúâ Âàðíà
08:41 / 20.11.2019
Îãðîìíà áàíàíîâà ïàëìà ðàñòå ïî öåíòðàëíà óëè÷êà âúâ Âàðíà
15:48 / 20.11.2019
Ïîäðîáíîñòè çà ãîëÿìàòà àêöèÿ âúâ Âàðíà è îùå äâà ãðàäà, âèæòå ïðåñòúïíèÿ öåíîðàçïèñ!
12:57 / 19.11.2019
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11:56 / 19.11.2019
Ñëóæèòåëêà îò ôèðìà çà áúðçè êðåäèòè âúâ Âàðíà å ïðåäàäåíà íà ñúä
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