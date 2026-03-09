Предложените промени в наредбата за обучение на водачи предизвикаха критики от представители на бранша. "Проблемът не е в текстовете, публикувани за обществено обсъждане, а в цялостната организаия на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"". Около това мнение се обединиха в студиото на NOVA NEWS Красимир Георгиев - председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България и Красимир Пъргов от Сдружението "Автотехнически експерти по пътна безопасност“."Не знам какво трябва да се случи, за да започне тази администрация да демонстрира поне някаква наченка на компетентност и на вслушване в това, което предлага бранша. Досега практиката е да правят обратното на това, което предлагаме. Шофирането в тъмната част на денонощието винаги го е имало и винаги е било задължително. "Автомобилна администрация" не искаше да го контролира и да го налага като изискване", заяви Красимир Георгиев."При всички сфери, които регулира и контролира "Автомобилна администрация", има едни и същи проблеми. Основният проблем е контролът, тъй като той не съществува. Вкарват се текстове, но реално нищо не се спазва. Когато няма контрол, бизнесът започва да прави каквото иска", коментира Красимир Пъргов.Той посочи, че Сдружението "Автотехнически експерти по пътна безопасност“ е давало предложение за създаване на единен контролен орган за извършване на специализирани проверки. "Това не са проверките на отдел "Пътна полиция" на КАТ, а проверки, които се извършват за специалните правила при транспорта, при техническите прегледи и при обученията", каза Пъргов.Друга критика към системата е свързана с подготовката на служителите в контролните органи. Според експертите в администрацията често се назначават хора без необходимата професионална квалификация.