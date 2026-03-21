Пожар е избухнал на ГКПП "Капитан Андреево", събощават шофьори във Facebook групата "Катастрофи в България". Причината за експлозията е газова бутилка в кабината на камион.От публикуваните кадри се вижда, че превозното средство е изцяло изпепелено от огромните пламъци.Към момента няма данни за пострадали. На мястото на инцидента има екипи на пожарната.