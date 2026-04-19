Румен Радев и "Прогресивна България" влизат в новия парламент със 110 депутати. Това показват средните резултати до 20:45 часа на "Тренд", "Алфа Рисърч", "Мяра" и "Маркет Линкс" за изборите на 19 април.

ГЕРБ-СДС взима 43 места със осреднени 15.3% от 4-те агенции. ПП-ДБ получават 38 места, а от "ДПС - Ново начало" влизат 23-ма депутати, показват изчисленията на ФОКУС.

"Възраждане" се нареждат трети с 14 места, а "БСП - Обединена левица" остават на ръба с 4% и 12 депутати.