Тази вечер е Бъдни вечер! Празникът се нарича по множество начиви в различните краища на страната ни - Суха Коледа, Крачун, Малка Коледа, Детешка Коледа, Мали Божич, Наядка. Въпреки разнообразните наименования на празника, всички са единодушни, че в полунощ, според православната църква, в една пещера около Витлеем се е родил Иисус Христос.Тогава в небето пламнала необикновена светлина и се е явил ангел, който казва на намиращите се близо пастири добрата вест.Трапезата на този ден е много важна. Ястията трябва да са постни и да са нечетен брой – 7, 9 или 11.Етнологът Иглика Мишкова напомни в интервю за, че не бива да забравяме да опитаме всички, ястия на трапезата тази вечер."Трапезата обикновено се прикадява задължително с тамян, след това се прикадява и самата къща, стопанските сгради. И когато стопанинът мине да прикади абсолютно всички помещения, отново се изчита молитвата", припомни още тя."Навсякъде на трапезата се слага хлябът, до него обикновено постна баница, която най-често е приготвена с тиква. След това се нареждат различните други постни ястия – сармите, пълнените пиперки, било то с ориз или с боб, ошав, фасул, варено жито. Т.е. всяко едно от нещата, което е плод на земята за даден регион, намира място на трапезата. Чесновият лук, червеният лук заемат видно място", обясни тя.Етнологът разказа и за интересни обичай от миналото:Някога в миналото е имало дори изнасяне пред входната врата и едно въздигане на тези продукти от трапезата към небето и покана на Господ, който да сподели вечерята с това домакинство. Ненапразно фразата на тогавашните стопани е била "Ела, Боже, да вечеряме“. На места дори са канили и облаците на вечеря. Това, което е важно, е, че Бъднивечерската трапеза е мястото, което привлича абсолютно всички. На нея трябва да присъстват дори духом хората, които отсъстват, тези, които са по далечни места. Техните места трябва да останат незаети, да се сложат съдове, в които да се поставят различните ястия. И разбира се, ако пристигне странник, чужденец тази вечер в къщата, той се приема, че е изпратен от Господа.Поверие гласи и, че както мине Бъдни вечер, такъв ще бъде животът през следващата година, затовави пожелава щастлив празник с любимите хора!