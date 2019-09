Електронните цигари не са толкова безопасни! Модерното пушене взе петата си жертва

© Употребата на електронни цигари (вайпинг) взе пета жертва в САЩ, съобщи британското издание Mirror, цитиран от лупа.бг. Неидентифициран възрастен човек с хронични заболявания е починал от белодробно усложнение.



Здравните служители предупреждават хората да не използват електронни цигари, докато не проучат връзката между тях и фаталното увреждане на белия дроб.



Досега са описани 12 случая на хора в региона на Лос Анджелис, преживели тежка и внезапна белодробна болест след пушене на електронни цигари, разказва Мунту Дейвис, служител в отдела за обществено здраве на окръг Лос Анджелис, по време на пресконференция.



"Нашата препоръка е, ако не се налага да се правите, не го правете. Наистина има много неизвестни. Налична е огромно количество информация, която трябва да бъде обработена".



Смъртни случаи също са потвърдени в Илинойс, Индиана, Минесота и Орегон, съобщиха американските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC).



В допълнение агенцията проучва 450 случая на белодробни заболявания, които може да са причинени от употребата на електронни цигари в цялата страна.



CDC заяви, че общият брой потвърдени случаи на заболяване, свързани с е-цигари, остава 215, същият като от миналия месец, но редица други случаи на белодробни заболявания остават в процес на разследване.



Служителите на здравните агенции, включително Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), заявиха, че не свързват болестите с конкретен продукт за електронна цигара или с някакво конкретно вещество в електронните цигари. Не са установени данни за инфекциозни заболявания и следователно белодробните заболявания са свързани с химическо излагане.



Властите не допускат проблемите да са от поемането на никотина от течностите за електронните цигари, а по-вероятно от някоя друга съставка.



Авторитетният медицински журнал The New England Journal of Medicine публикува проучване, според което 84% от 53 пациенти с белодробни заболявания в Илинойс и Уисконсин използват тетрахидроканабинол, психоактивният компонент на канабиса, в електронни цигари.