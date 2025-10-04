ЗАРЕЖДАНЕ...
Елена Йончева: Има три сценария за край на войната в Украйна
"Важен елемент е планът за възстановяването на Газа. Това, което се случва в Газа, това, което се случи на 7 октомври, е голяма трагедия за всяко едно семейство. ЕС можеше да има много по-активна позиция. Редица държави признават Палестина, но това трябваше да стане по-рано, за да може този процес на диалог да бъде реализиран".
По думите ѝ още е рано да се говори за две държави, но е добър сигнал, че темата вече се обсъжда. Според нея преходната администрация в Газа трябва да е максимално неутрална, под егидата или на ЕС или ООН, за да удовлетвори всички страни.
Израелската армия е задържала втората флотилия с хуманитарна помощ за Газа, състояща се от 47 кораба с около 500 души от 40 държави. Според Йончева това е политическо послание, а не толкова изпращане на помощ, защото пътуващите са наясно, че Израел е наложил блокада
"Има задържани журналисти и един френски евродепутат - Рима Хасан, чиито родители са палестинци. Политическото послание, ако не предизвика ескалация, ако не наруши тези фини дипломатически връзки, които се поддържат и от Катар, и от Египет, може би няма толкова да попречи. Но има много критични гласове по отношение на флотилията точно в този момент, когато Тръмп предлага реалистичен вариант за незабавен край на войната".
Елена Йончева обясни, че през последната година е опитала да отиде в Газа, разговаряла е с израелски, палестински представители, египетски дипломати, но всички са отказали поради съображения за сигурност.
По думите ѝ българските власти правят всичко възможно, за да се върне българинът, задържан с флотилията.
"Те са в контакт, българският консул е един от първите, които е разговарял с мъжа, той е в добро здраве и вярвам, че съвсем скоро ще бъде върнат в България".
Според Елена Йончева има три сценария за край на войната в Украйна - първият е налагане на повече санкции на Русия и изпращане на повече оръжия за Украйна, което обаче удря европейските граждани и индустрията. Вторият вариант е влизане във война, който Европа не може да си позволи, а третият - събиране на воюващите лидери под егидата на ЕС:
"Това е мощна организация, имаме тази сила и капацитет, за подготвяне на мирен план, което означава отстъпки и компромиси. Силата на един политик е да прави, компромиси, които да решават проблеми. ЕС е мирен проект".
