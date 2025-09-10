Без САЩ за нас, европейците, ще е много, много по-трудно да упражним такъв натиск върху президента Путин, който да го доведе до масата на преговорите. Само силов, категоричен подход, доказващ надмощие над Русия, би могъл да доведе страните до преговори. Това каза дългогодишният посланик в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб в България Елена Поптодорова в предаванетонаТя изрази надежда, че европейските лидери ще намерят начин да проведат конструктивен разговор с американския президент във Вашингтон преди оповестяването на 19-ия пакет санкции в петък. "Тези санкции вече се координират пряко между Брюксел и Вашингтон“, допълни Поптодорова.Тя отбеляза, че се чуват декларации, че президентът Тръмп вероятно вече е готов за налагане на вторични санкции към Русия. "Това го чухме в едно интервю на финансовия министър Скот Бесент в неделя, който за първи път призна ролята на европейските съюзници и публично, на висок глас поиска сътрудничество, координация с Европа, за да могат да се приложат такива санкции към Русия, които да свият финансовия ресурс, с който Кремъл поддържа войната в Украйна. Целта е да бъдат наложени много по-строги санкции върху петролната индустрия, търговията с петрол, включително финансовата система, картовото разплащане на Русия“, обясни Елена Поптодорова.Предупреждението на Владимир Путин, че всички западни войски, разположени на територията на Украйна, ще бъдат считани за легитимна цел от руската армия, е поредната заплаха от Кремъл, коментира бившият посланик на България в САЩ. "Очевидно заплахите са част от инструментариума на Кремъл. Те няма да спрат и винаги ще бъдат конкретно насочени към всяко действие, което Западът би предприел, за да защити Украйна. Войната на Русия в Украйна е екзистенциална. Това не е война за договаряне, а за заличаване. Единствено много силова позиция от страна на Запада начело със САЩ би могла да възпре Кремъл в това намерение“, смята Поптодорова.Миротворчески войски са необходими, категорична бе тя. "Но само присъствието на западни мироопазващи сили може да спре Путин. Това няма да са войските на Саудитска Арабия или на Пакистан. Това трябва да стане наистина ясна фактическа позиция и съпричастие на нашия свят, от който Украйна е част, и света, който сега е под обстрел на Руската федерация“, допълни вицепрезидентът на Атлантическия клуб.Тя коментира поредното бомбено нападение от страна на Русия в източната част на Донецк, където са убити най-малко 24 души, а ранените са повече от 20. "Това е абсолютно безцеремонно изтребване на цивилно население. Това са били хора на опашка за пенсии. Това надхвърля всякакъв човешки разум.“