Елена Поптодорова: Стратегическото партньорство между САЩ и България е промислена политика
"Историята винаги има значение,“ каза тя и посочи, че основните тези и основните области на тази стратегическо партньорство и сътрудничество са формулирани през 2015 година при посещението на държавния секретар на САЩ Джон Кери в България. "Срещите бяха с президента тогава Росен Плевнелиев, с премиера Бойко Борисов. Тогава бяха обособени на базата на един писмен меморандум темите, които продължават да са най-важни и валидни в отношенията ни. Това е сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, търговско-икономическо сътрудничество, инвестиции, върховенство на правото, борба с корупцията и борба с тероризма. На базата на тези тогавашни разговори започнаха вече по-фокусираните дискусии и отношения, които доведоха и до практически решения.“
Януари 2020 година е фактическото начало на двустранния стратегически диалог на високо равнище, като сега провеждащият се е третият по поредност в годините назад. "Сегашното посещение, което е много-много полезно и необходимо и се опира отново на тези ключови теми на взаимен интерес, които очевидно са обсъдени и сега в срещите, които е провел заместник помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит в различните институции,“ добави гостът и подчерта, че сериозна последователност в отношенията между двете държави е много важно за успеха на тези усилия и за едно много по-перспективно развитие на отношенията.
Според посланик Поптодорова цялата болезненост на вътрешнополитическата обстановка в момента в България дава поводи за различни спекулативни твърдения, че срещите на Смит с президента Румен Радев и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов са някакъв вид подкрепа и това са бъдещите управляващи на България. "Кристофър Смит не е приносител на някакви специални политически послания. Това е заместник помощник държавният секретар за Европа и Евразия, който идва да продължи обичайната комуникация между двете външни министерства. Той извършва просто протоколния тур на срещи,“ добави гостът.
