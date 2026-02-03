Сподели close
Много хубаво предложение на ГЕРБ - президентът да огледа инвентара в Народното събрание и ако си хареса нещо, ГЕРБ ще го направи председател на НС и оттам служебен премиер. Това написа депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова.

По думите ѝ намира идеята за фамозна и започва да предлага на госпожа Йотова идеи.

"На първо място: Себе си. На 48 години, 171 сантиметра, 65 килограма. Смятам, че съм най-логичният избор, защото много искам да съм служебен премиер. Освен това, за разлика от Мария Филипова разбирам от мнозинства и малцинства, политиката ми е ясна, знам кои са трите власти и съм чела Конституцията. На второ: Предлагам също така да се помисли дали аз не съм подходяща кандидатура за служебен премиер. Освен това, то е за малко и дори нещо да объркам, няма да е фатално", допълва тя.