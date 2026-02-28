Емил Дечев, предаде репортер на ФОКУС.
Той напомни за свикания от премиера Гюров Съвет за сигурност.
"На този етап не мога да кажа повече, тъй като Съветът не е минал. Конкретно за България няма информация за опасност", допълни Дечев.
По отношение на смените на ръководителите на областните дирекции на МВР, вътрешният министър беше категоричен, че ще бъдат сменени повече от петима директори в цяла България.
Емил Дечев припомни още, че задачата на служебния кабинет е провеждането на честни избори.
"Няма да допускаме второ касиране на изборите след това, което се случи на предния парламентарен вот. Тогава с решение от 15 март 2025 г. КС частично касира изборите в 2 000 секции", заяви той.
"Искам да кажа на всички служители в МВР и на тези, които се интересуват от изборите, че ако някой служител е получил информация от негов началник, че министърът или член на кабинета е разпоредил да не се разследва определен случай - това не е вярно, това е лъжа", заключи вътрешният министър.
