Емил Дечев, предаде репортер на ФОКУС.
Той обясни, че ръководителят на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е минавала границата на България многократно с два автомобила с лица, които са пътували с Петьо Петров - Еврото.
"Това се е случило, след като през април 2020 г. Антикорупционният фонд публикува своите 4 епизода за Осемте джуджета. Същите тези 2 автомобила са били ползвани както от Пепи Еврото, така и от г-жа Русинова, като те са пътували с 4-5 лица. Има и едно пътуване, в което през 2021 година г-жа Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при Златарево в една и съща кола с Пепи Еврото", каза още вътрешният министър.
"Мълчанието на прокурор Емилия Русинова е нетърпимо, както за българските данъкоплатци, които й осигуряват месечно възнаграждение от над 5000 евро, така и за българските институции", категоричен бе Дечев.
Емил Дечев: Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Пепи Еврото
Още по темата
Още от категорията
По 17 престъпления съдят групата на Хасърджиев, разпитани са над 80 свидетели. За първи път в дело се явява "наркотикът на изнасилвача"
12:05
Апелативна прокуратура - София даде подробности около сагата с прокурорския син и служителя на ГДБОП
27.03
Най-вероятно жената, наръгала четирима в София, има ментални проблеми. Няма терористични мотиви
27.03
Емил Дечев за прокурорския син: Нападнал е полицай, избягал е и изоставил колата си на черен път! Не е имало акция на ГДБОП!
27.03
Разбиха нелегална фабрика за фалшиви лекарства и анаболни стероиди в София, иззети са над 1 милион таблетки
25.03
Българинът, доставял оръжия на картела на Ел Менчо, е екстрадиран от Испания в САЩ, явява се пред съда
25.03
Ръст на телефонните измами: Работата на разследващите се утежнява от факта, че много от извършителите са се изнесли в чужбина
25.03
