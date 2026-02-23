Емил Дечев се обърна към екипа от Главна дирекция "Национална полиция", ангажиран с разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица".
"Още веднъж заявявам, че тиражираните от петък насам информации за намерения да уволнявам разследващия екип, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции не отговарят на истината", заяви министърът.
Той увери служителите, че ще могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на МВР. Изрази готовност да окаже съдействие, ако в хода на работата възникне каквато и да е необходимост - от техническа, логистична или експертна помощ, включително от чужбина.
От ФОКУС припомняме, че министър Дечев проведе среща със служителите на МВР, разследващи двата случая.
Емил Дечев: По никакъв начин няма да се меся, но и не съм се месил в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
©
Още по темата
/
Министърът на вътрешните работи се среща с екипите по разследването на "Петрохан" и "Околчица"
14:23
Криминалният психолог Тодор Тодоров за "Петрохан": Информацията не беше поднесена правилно на обществото
09:27
"Дечев привиквал ли е днес полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"? Слави Трифонов с въпроси към МВР
22.02
Бившият председател на ДАНС: Като че ли думите на Цицелков и тези на Гюров бяха в посока на това да се прикрият част от нещата
21.02
ИТН настоява за проверка на вътрешния министър Дечев и твърденията за поискани оставки във връзка с казуса "Петрохан"
21.02
Токсиколог за медикамента, открит в кръвта на Калушев: В миналото той се е използвал за лечение
21.02
Защо във финансовите отчети на сдружението на Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
20.02
Експерт по национална сигурност: Ивайло Калушев е постъпил като истински агент на контраразузнаването
20.02
Още от категорията
/
Брендо остава в затвора
20.02
Ръст на онлайн измамите, съвет: Бъдете предпазливи към спешни оферти или такива, които изглеждат като "твърде добри, за да са истина"
19.02
Проф. Станимир Карапетков: Експертизата по делото "Сияна" е изготвена по "най-съвременна методика"
19.02
Калин Стоянов: Новият служебен кабинет "Йотова-Сорос-Петрохан" направи опит да потули този огромен педофилски скандал
19.02
Нови записи от хижа "Петрохан" показват отдаването на почит към Калушев от страна на останалите
18.02
Властите за случая "Петрохан": Нямаме какво да крием. По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.