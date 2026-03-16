Емил Дечев се информира за развитието на разследването по случая "Петрохан" от пресконференции. По думите му народните представители знаят много повече от него, което не е нормално. "За съжаление, за "Петрохан" не мога да отговоря дълго и подробно поради една много проста причина. Прокуратурата в лицето на наблюдаващите прокурори, които доскоро бяха двама, решиха, че мога да дадат на всички 240 депутати да се запознаят с цялото досъдебно производство. Всички те са получили копие. На мен такова копие не е предоставяно. Поради тази причина, на практика аз знам далеч по-малко от тези 240 депутати. Мисля, че е повече от нормално министърът на вътрешните работи да знае поне толкова, колкото 240 народни представители", посочи той в интервю за bTV.
"Много е трудно да се определи мотивът при случая "Петрохан". На практика на този етап няма данни за седми човек, тоест всичко остава затворено в рамките на шестимата", добави Дечев.
"Ще направя проверка и поискам информация за това дали наистина е имало пожар в хижа "Петрохан" на 12 март. Възможно е това да е просто слух, който да е неверен. Аз за първи път чувам за такова нещо. Трябва да се има предвид, че преди 12 март са правени доста огледи. Не ми изглежда много логично пожар за прикриване на следи да се прави чак тогава. Първото отиване на полиция там е на 2 февруари", каза още той.
Дечев бе категоричен, че Румен Радев не кадрува в МВР пряко или косвено, а назначенията се случват след Обсъждане с хората в екипа му и информацията, която му се подава от дирекциите на МВР.
Даниел Митов: Това, което ме притеснява по случая "Петрохан" е самата система, която прозира, за да се стигне до там
15.03
Сергей Игнатов: Заради случая с частното училище край София, свързано с "Петрохан", започва проверка в цялата училищна система
13.03
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София
12.03
Трифонов за "Петрохан": Защо Терзиев е дарил лично по сметката на сектанта, а не на въпросната организация?
11.03
