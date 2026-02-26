Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев заяви подкрепа за създаването на европейски бизнес портфейли. По думите му със законодателното предложение се създават условия за оперативна съвместимост между публичните услуги, съществено намаляване на административната тежест и улесняване на трансграничната дейност на бизнеса в ЕС. "Това е важна стъпка към реално функциониращ единен пазар“, категоричен бе Радев при обсъждането на инициативата в правната комисия на Европейския парламент.Като част от цифровия пакет на ЕС европейските бизнес портфейли имат за цел да предоставят хармонизирано цифрово решение за идентификация на предприятията и публичния сектор. Те ще позволяват лесно и сигурно установяване на самоличността, удостоверяване на автентичността и обмен на данни с пълно правно действие в целия ЕС. При използване на бизнес портфейлите дружествата ще могат значително да намалят времето, което отделят за документация."Днес повечето публични услуги са достъпни онлайн на национално ниво, но отвъд границите често не работят. Това е сериозна пречка за гражданите и бизнеса, както и за функционирането на единния пазар“, отбеляза Радев, който е заместник-председател на правната комисия на ЕП. Той подчерта, че предложението на ЕК за задължителни оценки на оперативната съвместимост при разработването на нови цифрови услуги и повторното използване на вече съществуващи решения ще помогне да се избегне дублиране на изискваните от дружествата данни и документи."Не можем да си позволим създаването на паралелни процедури и нови пластове бюрокрация“, коментира Емил Радев, отчитайки необходимостта от добра координация за предвидения хоризонталния подход, който да свърже различни сектори – от данъчната регистрация до обществените поръчки.Евродепутатът изтъкна, че правната рамка трябва да бъде задължителна, пропорционална, устойчива във времето, както и реално приложима за малки и средни предприятия и малки публични администрации. "Задачата ни е реално да се намали административната тежест, а не просто да се преразпределя“, заяви той и допълни, че само така европейските бизнес портфейли ще бъдат истински инструмент за улесняване на предприятията и укрепване на конкурентоспособността на ЕС."Създаването на европейска цифрова директория под управлението на Комисията може да се превърне в мощен инструмент за улесняване на трансграничната комуникация. В нея обаче ще се концентрира чувствителна информация, поради което е важно защитата на данните да бъде гарантирана на най-високо ниво“, каза още Емил Радев.В рамките на дискусията той обърна внимание, че структурата на уникалния идентификатор, техническите спецификации и стандартите за директорията ще зависят от приемането на отделни актове за изпълнение, а това е предпоставка за ограничен парламентарен контрол в бъдеще."Ако искаме единният пазар да бъде пространство без бариери за гражданите и бизнеса, трябва да продължим да работим за задълбочаването на правната интеграция и за развитието на цифровата инфраструктура“, заключи Радев.Очаква се при масово въвеждане европейските бизнес портфейли да спестят на дружествата в ЕС разходи в размер на над 150 млрд. евро годишно.