Ендокринолог каза какви са причините за инсулиновата резистентност и защо популярните протеинови барчета могат да навредят
Причини и рискови фактори
Според ендокринолога, факторите за отключване на състоянието са няколко и не се ограничават само до храната. "Факторите са няколко. Генетични фактори също имат значение. Факторите на начина на живот, включително неправилното хранене, липсата или ограниченото движение също има ефект, хормоналните дисрегулации, едно хронично нискостепенно възпаление също може да доведе до инсулинова резистентност“, казва д-р Маркова.
Тя подчертава, че състоянието се среща все по-често при млади хора, а не само при жени в менопауза, които поради естрогенния дефицит са по-предразположени.
Не винаги са нужни лабораторни изследвания, за да се усъмним в наличието на инсулинова резистентност. "Тя се вижда по кожата“, казва д-р Маркова.
Ролята на храната и популярните диети
Проблемът често се крие в съвременния начин на хранене. "Това е заради рафинираните, преработените храни с висок гликемичен индекс, трансмазнините, които срещаме доста често, растителните масла, храните, които ни се предлагат за здравословни, а всъщност не са“, обяснява д-р Маркова.
Дори популярните протеинови барчета, смятани за полезни, могат да бъдат подвеждащи. На въпрос дали са здравословни, отговорът ѝ е категоричен: "Не, няма нищо полезно в тях“.
Значението на съня и режима на хранене
Качеството на съня е от огромно значение. "Безсънието води до покачване на стреса, покачват се хормони като кортизол, епинефрин, които пък довеждат до инсулинова резистентност“, казва д-р Маркова. Тя цитира проучване, според което само три последователни дни с нарушен дълбок сън намаляват инсулиновата чувствителност с 25%.
Късната вечеря също е рисков фактор, защото повишава кръвната захар и телесната температура, активира симпатиковата нервна система и пречи на съня, като така се завърта порочен кръг.
