Назначаването на особен управител в "Лукойл Нефтохим Бургас“ е задължителна стъпка за гарантиране на сигурността на доставките и защита на българския пазар, заяви Мартин Владимиров, директор на програма "Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията.Той подчерта, че назначаването на особен управител не означава национализация."Особеният управител няма право да променя собствеността, а само да гарантира доставките на суров петрол и стабилността на вътрешния пазар. Той трябва да осигури и това средствата от продажбата на горива да не стигат до Русия“, обясни експертът пред bTV.Той даде пример с Германия, където подобна мярка вече е приложена успешно. Там приходите се съхраняват в доверителен фонд, докато не бъде назначен нов собственик.Енергийният експерт подчерта, че България първо трябва да промени контрола върху собствеността на рафинерията и чак тогава може да иска от САЩ изключение от санкциите.По думите му забраната за износ на горива, приета от парламента и вече обнародвана в Държавен вестник, има превантивен характер. Тя цели да предотврати спекула и изкуствен недостиг на дизел на вътрешния пазар, особено на фона на кризата с горивата в Сърбия."Забраната е превантивна, но противоречи на европейското монополно право“, коментира Владимиров. Той уточни, че Европейската комисия може да ни санкционира, но може и да ни се размине заради факта, че има форсмажорни обстоятелства.Експертът обяви още, че забраната засяга основно авиационното гориво и дизела, като първото не е проблем, защото количествата са малки и могат лесно да се заместят с внос. При дизела обаче рискът е по-голям, защото това е горивото с най-високо потребление у нас.Владимиров смята България изостава сериозно с подготовката за влизането в сила на санкциите срещу "Лукойл“, които ще се прилагат от 21 ноември."Не е нормално три седмици преди санкциите да нямаме ясен план за действие. Това трябваше да се случи още преди месеци“, заяви той.Правителството води преговори със САЩ, включително с офиса за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите, за да избегне риска България да попадне под вторични санкции.Относно евентуалната продажба на активите на "Лукойл“ на международния търговец Gunvor, Владимиров потвърди, че има риск от фиктивна сделка."Опасността е активите да бъдат временно прехвърлени на друг играч, а реално контролът да остане в руски ръце“, обясни той.По думите му подобна сделка трябва да бъде одобрена от американските власти, тъй като в момента всички финансови операции на "Лукойл“ подлежат на контрол от САЩ. "Това е сделка за 15–20 милиарда долара. Такива преговори не се правят за ден-два. Ще отнеме месеци, ако не и година“, добави експертът.Владимиров коментира още, че в момента представителят на държавата в Надзорния съвет на "Лукойл Нефтохим“ няма реални правомощия. Той може да наблюдава дискусиите, но не и да блокира стратегически решения. България не е използвала ефективно златната акция, уточни той.Енергийният експерт прогнозира, че забраната за износ ще бъде отменена, когато има яснота кой управлява рафинерията. "Ако бъде назначен особен управител, забраната ще отпадне. В момента тя е временна стъпка, докато държавата си осигури контрол“, смята Владимиров.