Енергиен експерт: Дългосрочното решение е продажба на "Лукойл" на чужд инвеститор
"Санкциите на САЩ срещу руски петролни гиганти като "Роснефт“ и "Лукойл“ не са изненада. Очаквано бе да се наложат такива мерки. По-скоро това са тактически ходове от страна на американския президент Доналд Тръмп, за да търси разнообразяване на възможностите за преговори и решения по войната в Украйна. Но все пак това е изключително неприятно и обезпокоително за това как ще се задоволяват нуждите от горива в България, предвид възможността да бъде спряна работата на рафинерията "Лукойл“ в Бургас“, обясни той.
По думите му властите уверяват, че опасност за доставките няма, но прогнозите им са "палиативни“.
"До края на годината вероятно ще можем да задоволим по един или друг начин нуждите от горива, но след това ще се наложи да се внася прясно преработено гориво. Заради транспортните разходи ще трябва да се търси внос от близки дестинации, а повечето рафинерии в региона или са собственост на "Лукойл“, или не функционират по технически причини. При всички положения се очаква увеличение на цените, ако рафинерията спре работа“, прогнозира Божков.
Според него има и други възможни решения.
"Рафинерията може да бъде национализирана или квазинационализирана – например чрез въвеждане на "особен управител“. Не зная обаче доколко това е възможно от законова гледна точка. Това е еднакво опасно със спирането на работа“, посочи експертът.
Друга възможност, според него, е продажба на чужд инвеститор.
"Тук навременни се оказват промените в закона, които позволяват ДАНС да дава последно становище относно подобни действия“, каза Божков.
Енергийният експерт смята, че времето е малко и е необходима дерогация, за да може да се организира продажба или да се намери друг начин за продължаване на дейността на рафинерията.
"Трябва да се даде отсрочка. Възможност чрез министерско постановление, с разрешението на Западна Европа, да се удължи действието на "Лукойл“ въпреки санкциите, обаче изглежда изключително трудно и може да наруши плановете на американците. Не знам доколко те ще са склонни на подобно нещо. Няма значение дали тези мерки се предприемат тактически или стратегически, една дерогация би попречила и в двата случая“, коментира Божков.
В заключение той добави, че управляващите ще се опитат да задържат увеличението на цените на горивата, но не е сигурно доколко това ще е възможно.
