Енергийната бедност у нас е сериозен проблем – около 1/5 от домакинствата са енергийно бедни. Разумно е тези домакинства да бъдат подпомагани чрез директни плащания и социални трансфери, но те да бъдат обвързани с подобряване на енергийната им ефективност. Това каза енергийният експерт Мартин Владимиров вТова означава тези средства да бъдат влагани в подмяна на електрическите уреди с по-енергоефективни, в подмяна на дограма и изолация."Около 1/4 от домакинствата у нас използват дърва за огрев. Това е изключително неефективно, води до замърсяване на въздуха и до хиляди жертви всяка година. Тези домакинства са най-уязвими, така че подмяната на тези печки например със системи на пелети или пък с електрифициране са все способи енергийната бедност да бъде намалена“, допълни Владимиров.Борбата с енергийната бедност не минава през изкуствено занижаване на цените на електроенергията, а през насърчаване на домакинствата с по-високи доходи да подобрят качеството си на живот, на средата, в която живеят, и по този начин да намалят и сметките си за електроенергия."От това ще спечели цялата държава, тъй като общото потребление на електроенергия ще се понижи значително. Особено през зимните месеци може да отрежем пика на потреблението с около 1 гигават – значи един реактор на АЕЦ "Козлодуй“ реално може да бъде премахнат от системата, ако влагаме в енергийна ефективност“, обясни енергийният експерт.