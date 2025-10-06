ЗАРЕЖДАНЕ...
Енергиен експерт: Има сериозен проблем в България, 1/5 от домакинствата са в това състояние!
©
Това означава тези средства да бъдат влагани в подмяна на електрическите уреди с по-енергоефективни, в подмяна на дограма и изолация.
"Около 1/4 от домакинствата у нас използват дърва за огрев. Това е изключително неефективно, води до замърсяване на въздуха и до хиляди жертви всяка година. Тези домакинства са най-уязвими, така че подмяната на тези печки например със системи на пелети или пък с електрифициране са все способи енергийната бедност да бъде намалена“, допълни Владимиров.
Борбата с енергийната бедност не минава през изкуствено занижаване на цените на електроенергията, а през насърчаване на домакинствата с по-високи доходи да подобрят качеството си на живот, на средата, в която живеят, и по този начин да намалят и сметките си за електроенергия.
"От това ще спечели цялата държава, тъй като общото потребление на електроенергия ще се понижи значително. Особено през зимните месеци може да отрежем пика на потреблението с около 1 гигават – значи един реактор на АЕЦ "Козлодуй“ реално може да бъде премахнат от системата, ако влагаме в енергийна ефективност“, обясни енергийният експерт.
Още по темата
/
АМ "Хемус" е блокирана
03.10
Още от категорията
/
Десислава Калчева: Това дали данък "Сгради" ще увеличи актуализацията на данъчната оценка ще се зависи от това за коя е общината
20:34
Румен Радев: Авторитетът на България в областта на компютърните науки и информатиката се гради на посветеността и постиженията на поколения учени
19:35
Калфин: Финансовата стабилност у нас е подобрена, там няма притеснения. Френските проблеми не са директно български
19:34
Предупреждение за значителни валежи в Разградско: Част от населените места, през които преминават речни дерета, са застрашени от наводнения
18:32
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.