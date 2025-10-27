ЗАРЕЖДАНЕ...
Енергиен експерт за решението на Съда на ЕС относно формула за изчисляване на сметките за парно и топла вода: Ние, абонатите, ще платим тези упражнения
©
Тази неточност произтича от разпределянето на дяловете за сградната инсталация, уточни той. Точното разпределение на разходите за сградна инсталация би означавало допълнителни разходи за всеки абонат. "Когато собствениците искат да получат точна сметка за тяхната потребена енергия, в общи случай трябва да заплащат допълнителни пари през няколко години, за да се обследват тези сгради и да се прави актуализация на модела, при който тя оперира“, обясни енергийният експерт.
Част от абонатите вече обжалват сметките си след решението на Съда на Европейския съюз. "В крайна сметка ние, абонатите, ще платим тези упражнения, защото платеното назад дали ще се върне на няколко души – не знам, но във всички случаи ще се платят доста пари в съдебни дела. Не мисля, че някакво съществено изменение ще се получи дори при точно определяне на това разпределение, тъй като разпределението касае общи части и сградна инсталация, което не е основната част от разхода за сградата“, коментира Антон Иванов.
По какъв начин ще бъдат изчислявани сметките за новия отоплителен сезон зависи от Министерство на енергетиката. "Поначало системата, която се прилага, е получаване на месечни сметки, които отразяват прогнозни разходи, а в края на отоплителния сезон имаме изравнителна сметка. Методиката, по която се изготвя тази сметка, трябва да е готова за края на отоплителния сезон“, обясни Иванов.
Още от категорията
/
Гуцанов след заседанието на Тристранния съвет: Трябва да подходим държавнически, а не емоционално
21:12
Бивш министър на енергетиката: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос
20:10
Зафиров: Кой ще ръководи НС е наистина един технически въпрос. За нас по-важен е бюджетът и стабилността на държавата
19:23
Димитър Ганев: Повишаващи социалното напрежение предизвикателства се изправят пред властта - цените, бюджетът и казусът с "Лукойл"
19:22
Зърнопроизводителите с искане за оставка на земеделския министър и готовност да извадят тракторите по улиците
18:40
Радев: България се стреми към задълбочаване на инвестиционното си сътрудничество със Саудитска Арабия в сферата на високите технологии и иновациите
17:29
Харизанов: Борисов си върна това, в което е най-добър от 25 години насам – да е център на вниманието
17:01
Габриел Вълков: Ротацията не е унижение за БСП. Не сме се пазарили за министерски кресла или заместници
08:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.